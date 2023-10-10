Делегация из Новосибирска возложила цветы к Вечному огню в Минске

С визитом в Минске находится делегация из Новосибирска. Российский регион намерен тесно сотрудничать с нашей страной. Сфер для плодотворной деятельности много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С визитом в Минске находится делегация из Новосибирска. Российский регион намерен тесно сотрудничать с нашей страной. Сфер для плодотворной деятельности много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предметно об этом говорили накануне в правительстве. АПК, культура, медицина, образование – это лишь часть перспективных ниш для реализации совместных проектов. Состав Новосибирской делегации внушительный – около 80 человек. По каждому направлению есть своя команда. Они посетят ряд предприятий, проведут переговоры на различных уровнях. Программа этого дня началась на Площади Победы.
Посещая Минск, российские партнеры неизменно приезжают к величественному монументу, чтобы возложить цветы к Вечному огню, ведь у нас общая история и общая память.