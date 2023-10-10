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Делегация из Новосибирска возложила цветы к Вечному огню в Минске

10 октября 2023 07:49
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С визитом в Минске находится делегация из Новосибирска. Российский регион намерен тесно сотрудничать с нашей страной. Сфер для плодотворной деятельности много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Новосибирска возложила цветы к Вечному огню в Минске-1

Предметно об этом говорили накануне в правительстве. АПК, культура, медицина, образование – это лишь часть перспективных ниш для реализации совместных проектов. Состав Новосибирской делегации внушительный – около 80 человек. По каждому направлению есть своя команда. Они посетят ряд предприятий, проведут переговоры на различных уровнях. Программа этого дня началась на Площади Победы.

Делегация из Новосибирска возложила цветы к Вечному огню в Минске-4

Посещая Минск, российские партнеры неизменно приезжают к величественному монументу, чтобы возложить цветы к Вечному огню, ведь у нас общая история и общая память.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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