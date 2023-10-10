Делегация из Новосибирска возложила цветы к Вечному огню в Минске

С визитом в Минске находится делегация из Новосибирска. Российский регион намерен тесно сотрудничать с нашей страной. Сфер для плодотворной деятельности много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметно об этом говорили накануне в правительстве. АПК, культура, медицина, образование – это лишь часть перспективных ниш для реализации совместных проектов. Состав Новосибирской делегации внушительный – около 80 человек. По каждому направлению есть своя команда. Они посетят ряд предприятий, проведут переговоры на различных уровнях. Программа этого дня началась на Площади Победы.