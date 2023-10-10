Есть ли профилактика психических расстройств? Поговорили с врачом-психотерапевтом

10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья, самое время взглянуть на статистику. Ежегодно от психических расстройств страдают около 450 миллионов человек. И как правило, мужчин это касается в большей степени, чем женщин. Вот такие интересные цифры статистики. Женщин это затрагивает только ближе к 30 годам. Болезни, одиночество, неприятности на работе, утрата близкого человека, семейные проблемы. Все это, конечно, влечет за собой определенные психические проблемы, это то, на что нужно обратить внимание обязательно. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Бутько, врач-психотерапевт, тренер Минского гештальт-института. Кто больше подвержен психическим расстройствам? Дмитрий Потапович, ведущий:

Страдают и мужчины, и женщины. А может быть, у кого-то это чаще? Какие обстоятельства влекут за собой это? И кто все-таки больше, мужчины или женщины?

Андрей Бутько, врач-психотерапевт, тренер Минского гештальт института:

Одномоментно в мире 15% населения, не менее, страдает психическими расстройствами. 5% населения страдают депрессиями. Наверное, около 6% – это женщины и 4% – мужчины. Цифры показывают, сколько людей обратилось. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как это почувствовать? Андрей Бутько:

Есть медицинские критерии. Если у человека более двух недель нарушен сон, особенно ранее пробуждение, снижено настроение, нет физических сил, снижен аппетит. И он не может выполнять социальные функции. Для критериев должно быть на протяжении двух недель, не менее. Если человек не может есть, спать, работать, у него снижено настроение, то ему нужно к врачу. Чем отличается деятельность психолога от деятельности психотерапевта? Дмитрий Потапович:

В чем все-таки разница: пойти к психологу, пойти к психотерапевту и к психиатру? Андрей Бутько:

Самое главное, чтобы человек пошел к специалисту. Психолог может оказать адекватную помощь, единственное, что не может – это выписать лекарства. А психотерапевты, психиатры лекарства выписать могут, если в том есть необходимость, могут эту необходимость оценить. Но в принципе, придя к любому специалисту в области психического здоровья, уже человек свою функцию выполнил. Есть ли в психиатрии некая профилактика? Ольга Бурлакова:

Есть ли в психиатрии некая профилактика, чтобы не доводить себя до того момента, когда уже нужны серьезные медикаменты?

Андрей Бутько:

Есть правила, которые можно выучить и делать. Это ложиться вовремя спать. Желательно, с 10 до 2 ночи. В этот промежуток, и чем ближе к десяти вечера, тем лучше. Это освещение. То есть многие расстройства депрессивные зависят от света. То есть чтобы максимально долго находиться в ярком свете. Здоровое питание. Режим труда и отдыха, то есть чередование физической и психологической активности. Значимо делать те дела, которые всегда приносили удовольствие. Ольга Бурлакова:

При различных расстройствах такой звоночек, когда все дела, что тебя приносили удовольствия, все люди, которые приносили удовольствие, не хочется с ними общаться, не хочется делать какое-то дело, советуете ли вы через силу как-то попытаться? Андрей Бутько:

Стратегическая профилактика – это формирование хороших отношений, питательных, где мы обмениваемся, где мы эмоционально заряжаемся. Юлия Самусенко, ведущая:

Обострение психических расстройств, оно как-то чаще всего происходит именно осенью. Андрей Бутько:

85 % всех психических расстройств – это расстройства не психотические. То есть это расстройства, где психология больше влияет, чем генетика, чем биология. И вот эти расстройства, конечно, зависят от хороших отношений. Телевышка – это буквально метафора. То есть она крепка, не потому что у нее крепкий корпус, а потому что у нее много ниточек, которые ее привязывают. Мы этими ниточками связаны с другими людьми. Дмитрий Потапович:

Есть такой понятие, как психологический жест. Оно связано в целом и с психологией, вы много раз говорили про хорошие отношения с людьми, с местами различными, воспоминаниями, которые есть. Правильно будет такое упражнение, сесть подумать о чем-то действительно хорошим и, возможно, даже физически это как-то закрепить? И за счет физики движений тело будет запоминать и выплескивать именно такое хорошее состояние.