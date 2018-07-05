Павел Лис об электронных дипломах: «Подлинность подтверждаться будет цепочками, которые создаёт блокчейн»

Новости Беларуси. О новых технологиях рассказали во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:

Самый важный момент – не сама цифровая валюта. А больше – технология, на которой она реализована.

И эта технология – блокчейн – она применима у нас в стране.

В образовании мы разрабатываем решение для подтверждения подлинности дипломов. Документы об образовании будут электронными, подлинность их подтверждаться будет, как раз-таки, этими цепочками, которые создаёт блокчейн.