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Павел Лис об электронных дипломах: «Подлинность подтверждаться будет цепочками, которые создаёт блокчейн»

05 июля 2018 14:13
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Новости Беларуси. О новых технологиях рассказали во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:
Самый важный момент – не сама цифровая валюта. А больше – технология, на которой она реализована.

И эта технология – блокчейн – она применима у нас в стране.

В образовании мы разрабатываем решение для подтверждения подлинности дипломов. Документы об образовании будут электронными, подлинность их подтверждаться будет, как раз-таки, этими цепочками, которые создаёт блокчейн.

# Проекты СТВ # Образование в Беларуси # общество # Павел Лис

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