Президент Беларуси вручил лучшим военным генеральские погоны

Новости Беларуси. Нескольким офицерам 5 июля вручены генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Генерал-майорами милиции стали начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков и начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко. Такое же воинское звание присвоено Андрею Федину – заместителю начальника вооружения Вооруженных Сил – начальнику штаба вооружения.

В звании генерал-майора теперь и первый замначальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла Александр Панфёров и начальник Минского суворовского училища Александр Науменко. Андрей Ковальчук – начальник Гродненской региональной таможни получил персональное звание – государственный советник таможенной службы III ранга.

Александр Астрейко, генерал-майор милиции, начальник УВД Брестского облисполкома:

Это очень волнительное счастливое мероприятие, что результаты моей служебной деятельности в тот период времени, который был проведен в системе Министерства внутренних дел, оценен так высоко главой государства и руководителем нашего ведомства. Было сказано, что кроме радости и волнения, налагает высокий уровень ответственности по выполнению тех задач, которые определил глава государства. Более высокое качество, более высокий уровень ответственности и достижения поставленных задач.

Андрей Ковальчук, государственный советник таможенной службы III ранга, начальник Гродненской региональной таможни:

Несмотря на быстрые изменения в самом процессе, контрольные функции которого выполняет таможня, на автоматизацию, электронные технологии, на первом месте все-таки стоит сотрудник. Человек принимает самое важное решение, которое не доверишь машине. Таможенникам важно обладать большим объемом знаний, дисциплиной, преданностью Родине и не жалеть личного времени и сил для того, чтобы выполнять свою работу.