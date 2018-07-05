Безвиз между Беларусью и Китаем начнет действовать с 10 августа

Новости Беларуси. Об этом в своём твиттер-аккаунте сообщил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о взаимном безвизовом режиме Беларусь и Китай заключили в Циндао 10 июня во время рабочей поездки Александра Лукашенко в КНР. Накануне документ был ратифицирован в Беларуси.