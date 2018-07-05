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Безвиз между Беларусью и Китаем начнет действовать с 10 августа

05 июля 2018 13:59
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Новости Беларуси. Об этом в своём твиттер-аккаунте сообщил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Безвиз между Беларусью и Китаем начнет действовать с 10 августа-1

Соглашение о взаимном безвизовом режиме Беларусь и Китай заключили в Циндао 10 июня во время рабочей поездки Александра Лукашенко в КНР. Накануне документ был ратифицирован в Беларуси.

Безвиз между Беларусью и Китаем начнет действовать с 10 августа-4

По соглашению наши граждане смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такие же права получат китайские жители.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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