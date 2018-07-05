Безвиз между Беларусью и Китаем начнет действовать с 10 августа

Новости Беларуси. Об этом в своём твиттер-аккаунте сообщил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом в своём твиттер-аккаунте сообщил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о взаимном безвизовом режиме Беларусь и Китай заключили в Циндао 10 июня во время рабочей поездки Александра Лукашенко в КНР. Накануне документ был ратифицирован в Беларуси.
По соглашению наши граждане смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такие же права получат китайские жители.