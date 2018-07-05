Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в эти дни представители 19 государств Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. 5 июля в 120-ой механизированной бригаде иностранные специалисты детально ознакомились с новыми образцами отечественного вооружения. Им показали реактивную систему залпового огня «Полонез» и миномет «Нона М1».
Андрей Царик, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Будет представлена практическая база при переводе из походного положения в боевое обоих образцов. Также будет предоставлена возможность посмотреть кабины для расчеты системы «Полонез». Я считаю, что будет предоставлена возможность, чтобы наши наблюдатели полностью оценили возможность данной системы.
Габор Ач, заместитель начальника верификационного отдела Вооруженных Сил Венгрии:
Моя задача в данном случае – это собрать мнения участников от имени этих 38 представителей. Сказать принимающей стороне, что и как мы видели.
Участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах. К этому обязывают положения Венского договора.
Белорусские специалисты также посещают с инспекциями иностранные государства. В 2017 году это были Германия и Словения.