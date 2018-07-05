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Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

05 июля 2018 13:47
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Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ-1

В Минске в эти дни представители 19 государств Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. 5 июля в 120-ой механизированной бригаде иностранные специалисты детально ознакомились с новыми образцами отечественного вооружения. Им показали реактивную систему залпового огня «Полонез» и миномет «Нона М1».

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ-4

Андрей Царик, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Будет представлена практическая база при переводе из походного положения в боевое обоих образцов. Также будет предоставлена возможность посмотреть кабины для расчеты системы «Полонез». Я считаю, что будет предоставлена возможность, чтобы наши наблюдатели полностью оценили возможность данной системы.

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ-7

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ-9

Габор Ач, заместитель начальника верификационного отдела Вооруженных Сил Венгрии:
Моя задача в данном случае – это собрать мнения участников от имени этих 38 представителей. Сказать принимающей стороне, что и как мы видели.

Участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах. К этому обязывают положения Венского договора.

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ-12

Белорусские специалисты также посещают с инспекциями иностранные государства. В 2017 году это были Германия и Словения.

# Вооруженные силы # общество # Андрей Царик # Габор Ач # Фотофакт

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