Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в эти дни представители 19 государств Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. 5 июля в 120-ой механизированной бригаде иностранные специалисты детально ознакомились с новыми образцами отечественного вооружения. Им показали реактивную систему залпового огня «Полонез» и миномет «Нона М1».

Андрей Царик, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Будет представлена практическая база при переводе из походного положения в боевое обоих образцов. Также будет предоставлена возможность посмотреть кабины для расчеты системы «Полонез». Я считаю, что будет предоставлена возможность, чтобы наши наблюдатели полностью оценили возможность данной системы.

Габор Ач, заместитель начальника верификационного отдела Вооруженных Сил Венгрии:

Моя задача в данном случае – это собрать мнения участников от имени этих 38 представителей. Сказать принимающей стороне, что и как мы видели.



Участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах. К этому обязывают положения Венского договора.