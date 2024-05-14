Как Церковь чтит память погибших воинов? Рассказал протоиерей Пётр Демьянчук

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Долгие семь недель мы шли к празднику Пасхи, встретили Светлое Христово Воскресение, а что же дальше? Требует ли от нас этот светлый, уже послепасхальный период, такой же внимательной духовной жизни?

Петр Демьянчук, протоиерей, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:

Пасха продолжается 40 дней, но Воскресение Христово не значит, что теперь мы после Пасхи стали всегда с Богом. К сожалению, по нашей греховной природе грех склоняет нас к злобе, нехорошим отношениям друг с другом. Святыми Отцами сказано, что если в сердце человека есть ненависть и злоба, то он не сможет угодить Богу.

Олег Лепешенков:

Мы с вами встретились как раз в день, когда празднуется великий, святой для нас праздник – День Победы. А ведь среди святых тоже было немало воинов.

Петр Демьянчук:

Без сомнения. Потому что еще в древние времена, когда была битва с монголо-татарами на поле Куликовом, монахи, Пересвет и Ослябя, по благословению старца, пошли воевать. Сражались, добывали победу, чтобы сбросить это ненавистное иго, освободить свою землю. Тем более в прошлом столетии, когда у нас была общая беда, общее горе, когда многие погибли, пролили кровь, кто-то получил тяжкие раны. А Христос говорит: «Больше нет той любви. Если кто отдаст жизнь свою за други своя – это самая большая любовь».