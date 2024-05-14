Как помочь ребёнку определиться с выбором профессии? Обсудили с психологом

Александр Меженный, ведущий:

Я занимаю позицию очень жесткую. Мне кажется, что мы с детьми носимся как с писаной торбой. Вернее, не мы, а они. Я имею в виду женщины в первую очередь, они же матери. Так ли это? Прав ли я в этом вопросе? Или все-таки действительно, это же дети, их же надо прям за ручку отвести. Я полагаю так: дети уже в три года, в принципе, сформировались, потом мы, естественно, помогаем им с какими-то бытовыми вопросами, но они учатся на примере нашем и потом постигают какие-то знания. Но к моменту, когда он уже в школе как-то где-то чего-то ориентируется, мы его направляем подспудно. Мы не ждем того момента, когда вдруг, ага, экзамен завтра – ты куда поступать хочешь? Если у него есть какая-то предрасположенность к чему-то, если у него есть какие-то мечты и желания, он должен сам определяться. Или это все-таки не так?