Как помочь ребёнку определиться с выбором профессии? Обсудили с психологом
Для кого-то сегодняшняя дата, 14 мая, повод порадоваться приближающемуся отпуску или каникулам, а для кого-то звучит как очередное напоминание о вступительной кампании. 27 мая пройдет первый централизованный экзамен по выбранным 11-классниками предметам. Как помочь ребенку определиться с выбором профессии? Как его правильно направить, а не сломать его мечту?
Об этом поговорим с психологом Денисом Северовым.
Александр Меженный, ведущий:
Я занимаю позицию очень жесткую. Мне кажется, что мы с детьми носимся как с писаной торбой. Вернее, не мы, а они. Я имею в виду женщины в первую очередь, они же матери. Так ли это? Прав ли я в этом вопросе? Или все-таки действительно, это же дети, их же надо прям за ручку отвести. Я полагаю так: дети уже в три года, в принципе, сформировались, потом мы, естественно, помогаем им с какими-то бытовыми вопросами, но они учатся на примере нашем и потом постигают какие-то знания. Но к моменту, когда он уже в школе как-то где-то чего-то ориентируется, мы его направляем подспудно. Мы не ждем того момента, когда вдруг, ага, экзамен завтра – ты куда поступать хочешь? Если у него есть какая-то предрасположенность к чему-то, если у него есть какие-то мечты и желания, он должен сам определяться. Или это все-таки не так?
Денис Северов, магистр психологии:
Здесь, как вы правильно подметили, не нужно носиться как с писаной торбой, не нужно полностью отстраняться. Воспитание – это такой момент, что мы видим, мы хорошо понимаем, исходя из нашего опыта, если он не наполнен проекциями, переносами психологическими, видим чистоту ребенка, в чем его талант. Мы можем ему подсказать, помочь, подтолкнуть, но уж никак не навязывать свои какие-то неоправданные ожидания в отношении его либо свои собственные нереализованные мечты, которые часто родители пытаются навязать своим детям и калечат их судьбу. А здесь, наверное, золотая середина: нужно видеть, чувствовать, понимать и принимать необходимые действия, говорить необходимые слова, которые помогут вашему ребенку раскрыться.
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