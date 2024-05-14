У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?

День, когда все дороги ведут к дому предков. У православных верующих Беларуси Радуница: от Минска и до самых окраин люди вспоминают близких, которых уже нет с нами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На календаре традиционно большие выходные, чтобы возможность посетить могилы предков и почтить память родных была у каждого, даже в самых отдаленных уголках страны. Как сквозь века мы продолжаем хранить в сердцах историю и память – в материале Дарьи Седун.

Я пришла вспомнить внучку, мужа, своих родителей, своих предков. Дзяды, Пасха усопших, родительский день, Радуница. Название разные, смысл один – вспомнить тех, кого уже нет рядом. Любовь Васильевна этот день встречает с горечью. В 2024 году женщина отмечает юбилей – 90 лет. За свою долгую жизнь ей пришлось пережить немало потерь.

Любовь Комар:

Я в семье 12-я, последняя. Все умерли, все похоронены. Вот я их всех поминаю. Их всех у меня где-то 22 человека, всех пишу, подаю записки. Помыто, все убрано, сегодня еще положим свежие цветочки. Посидим, помянем, поговорим.

Кладбище «Северное» под Минском крупнейшее в Беларуси. Потому с самого утра обычно безмолвную дорогу к некрополю заполонили вереницы автомобилей. Почтить родных приходят и в одиночку, но чаще целыми семьями. Эту вековую традицию белорусы передают из поколения в поколение. Подробности в видео.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В этот день, в пасхальный период мы молитвенно делимся пасхальной радостью с почившими родственниками, с ближними, дальними. Этот день помогает людям, потерявшим усопших, осмыслить, что они не потеряны, что их души перешли в другую реальность. Подробности.