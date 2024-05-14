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У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?

14 мая 2024 16:31
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День, когда все дороги ведут к дому предков. У православных верующих Беларуси Радуница: от Минска и до самых окраин люди вспоминают близких, которых уже нет с нами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На календаре традиционно большие выходные, чтобы возможность посетить могилы предков и почтить память родных была у каждого, даже в самых отдаленных уголках страны.

Как сквозь века мы продолжаем хранить в сердцах историю и память – в материале Дарьи Седун.

У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?-1

Я пришла вспомнить внучку, мужа, своих родителей, своих предков.

Дзяды, Пасха усопших, родительский день, Радуница. Название разные, смысл один – вспомнить тех, кого уже нет рядом. Любовь Васильевна этот день встречает с горечью. В 2024 году женщина отмечает юбилей – 90 лет. За свою долгую жизнь ей пришлось пережить немало потерь.

У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?-4

Любовь Комар:
Я в семье 12-я, последняя. Все умерли, все похоронены. Вот я их всех поминаю. Их всех у меня где-то 22 человека, всех пишу, подаю записки. Помыто, все убрано, сегодня еще положим свежие цветочки. Посидим, помянем, поговорим.

У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?-7

Кладбище «Северное» под Минском крупнейшее в Беларуси. Потому с самого утра обычно безмолвную дорогу к некрополю заполонили вереницы автомобилей. Почтить родных приходят и в одиночку, но чаще целыми семьями. Эту вековую традицию белорусы передают из поколения в поколение.

Подробности в видео.

У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В этот день, в пасхальный период мы молитвенно делимся пасхальной радостью с почившими родственниками, с ближними, дальними. Этот день помогает людям, потерявшим усопших, осмыслить, что они не потеряны, что их души перешли в другую реальность. Подробности.

У православных Беларуси Радуница – как верующие проносят память о предках сквозь века?-13

До глубокой ночи по всей Беларуси сегодня, 14 мая, будут гореть свечи и лампады. В больших городах и маленьких деревнях как напоминание о тех, кто давно ушел, но остался в сердцах. Ведь не зря в народе говорят: пока память жива, жив и человек.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Дарья Седун

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