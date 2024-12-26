Урегулирование неплатёжеспособности – в Минске состоялось пленарное заседание Верховного Суда

Новый закон о банкротстве, который действует уже более года, полностью трансформировал подходы к урегулированию проблемы неплатежеспособности. Усилилась значимость принятия решений органами местной власти. Ранее эту функцию выполняла судебная система. Сегодня роль суда сводится только к рассмотрению споров, которые возникают между субъектами в процессе урегулирования неплатежеспособности. Главной задачей нового закона остается сохранение рабочих мест.

Юрий Кобец, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Наша цель – восстанавливать предприятия, а ни в коем случае не ликвидировать. Это абсолютно понятно, потому что ни одно ликвидированное предприятие не будет двигать нашу экономику вперед. Экономику вперед двигают только устойчивые рабочие предприятия – это первое. А второе – мы абсолютно не делим предприятия по форме собственности на частное или государственное. Такие предприятия тоже достойны того, что попади они в трудную ситуацию, были достойные правовые механизмы их поддержки.

Участники Пленума проанализировали результаты судебной практики в области применения нового закона. В основном постановления в этой категории дел не обжаловались. Однако сегодня важно выработать единый подход в понимании судами задач. Разъяснения отдельных пунктов закона и рекомендации Пленума позволят более эффективно решать вопросы в данной области.