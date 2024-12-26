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Урегулирование неплатёжеспособности – в Минске состоялось пленарное заседание Верховного Суда

26 декабря 2024 13:48
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Вопросы применения судами законодательства об урегулировании неплатежеспособности обсудили на Пленуме Верховного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание прошло в Минске.

Урегулирование неплатёжеспособности – в Минске состоялось пленарное заседание Верховного Суда-2

Новый закон о банкротстве, который действует уже более года, полностью трансформировал подходы к урегулированию проблемы неплатежеспособности. Усилилась значимость принятия решений органами местной власти. Ранее эту функцию выполняла судебная система. Сегодня роль суда сводится только к рассмотрению споров, которые возникают между субъектами в процессе урегулирования неплатежеспособности. Главной задачей нового закона остается сохранение рабочих мест.

Урегулирование неплатёжеспособности – в Минске состоялось пленарное заседание Верховного Суда-4

Юрий Кобец, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:
Наша цель – восстанавливать предприятия, а ни в коем случае не ликвидировать. Это абсолютно понятно, потому что ни одно ликвидированное предприятие не будет двигать нашу экономику вперед. Экономику вперед двигают только устойчивые рабочие предприятия – это первое. А второе – мы абсолютно не делим предприятия по форме собственности на частное или государственное. Такие предприятия тоже достойны того, что попади они в трудную ситуацию, были достойные правовые механизмы их поддержки.

Участники Пленума проанализировали результаты судебной практики в области применения нового закона. В основном постановления в этой категории дел не обжаловались. Однако сегодня важно выработать единый подход в понимании судами задач. Разъяснения отдельных пунктов закона и рекомендации Пленума позволят более эффективно решать вопросы в данной области.

# Верховный суд Республики Беларусь # Юрий Кобец

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