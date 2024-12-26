Кушнаренко: идёт процесс формирования общего рынка газа на евразийском экономическом пространстве

Проходит саммит под Санкт-Петербургом на территории всесезонного курорта «Игора». Предусмотрены два формата общения лидеров: в узком и расширенном составе. По видеосвязи присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян (ранее стало известно, что у него был выявлен коронавирус). В узком составе лидеры общались более двух часов. В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

Идет процесс формирования общего рынка газа на евразийском экономическом пространстве. Есть различные предложения и варианты, как он будет формироваться. При этом стороны констатируют, что между странами заключены двусторонние соглашения, которые и являются основой на сегодняшний день взаимоотношений в газовой сфере. Тем не менее, предлагается принять план определенный, который позволит в дальнейшем этот общий рынок развивать.

После заседание продолжилось уже в расширенном составе. В 2025 году председательство в ЕАЭС перейдет к Минску, Александр Лукашенко пообещал лидерам, что письменно направит им основные направления, на которых будет сфокусировано внимание во время председательства Беларуси. По итогам саммита главы государств подписали ряд важных документов.