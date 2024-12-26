Кочанова встретилась с ветеранами педагогического состава Полоцкого района

Екатерина Ушакова, опекун: Быть опекуном и быть ребенком под опекой – это совместный труд. Мы вместе проходим все этапы привыкания, адаптации. И здесь огромную, колоссальную помощь нам оказывают службы социальной опеки.

Но не только юные белорусы нуждаются во внимании в эти предпраздничные дни. 26 декабря в Беларуси дали старт еще одному душевному марафону, который согреет теплом людей старшего поколения. После утренника Наталья Кочанова отправилась в Полоцкую школу № 16, где за чашкой чая собрались ветераны педагогического состава. Это порядка 40 человек. Учителя, отмеченные грамотами и нагрудными знаками, удостоенные высоких званий. Уютно, по-семейному говорили на разные темы: от становления суверенного государства до сохранения исторической памяти. Обсуждали развитие регионов, предложения ветеранов труда по инициативе «Один район – один проект».

Лилия Раткевич, ветеран труда: Мы ощущаем то, что государство о нас заботится. Мы это ощущаем как на республиканском уровне, так и на городском уровне. Мы нигде не забыты. Какое бы мероприятие ни проходило, пенсионеров всегда приглашают, ветераны всегда там. То есть ветераны всегда на передовой. Мы всегда вместе с нашей страной.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Проект «Наши дети», который с каждым годом набирает обороты, мы видим, насколько дети ждут этого праздника, и мы тоже. Но несколько лет назад Александр Григорьевич стал еще инициатором одной идеи. Вот проводить такие встречи «От всей души», когда мы встречаемся с теми, кто уже находится на заслуженном отдыхе, ну а может быть, кто-то работает, но достиг пенсионного возраста. Для того, чтобы сказать добрые слова в адрес этих людей, которые действительно своей жизнью, своим трудом делали все для того, чтобы развивать нашу прекрасную страну, нашу родную Беларусь. Прежде всего, я рада была услышать о том, что город Полоцк развивается, что здесь реализуются очень хорошие проекты, акции. Он действительно прекрасен, он прекрасен своими традициями, он прекрасен своими людьми.

Благотворительные зимние марафоны нашли в обществе широкую и безоговорочную поддержку, став неотъемлемой частью новогодних и рождественских праздников.