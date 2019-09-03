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Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП?

03 сентября 2019 10:17
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков, и специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Максим Немчинов.

«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов

Могут ли люди сами снять гнездо аиста? Либо они должны обратиться в какую-то структуру?

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Я бы не советовал. Это связано с безопасностью гражданина самого, который хочет подняться на действующую опору ЛЭП. Это только вызов специалиста.     

Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП? -1

Если человек увидел, что аист решил гнездиться, гнездо же не строится в одночасье, что ему нужно делать?

Александр Мальков:
Он должен обратиться в электросети, которые обслуживают.

Телефон у каждого свой, но есть общий телефон по аварийным ситуациям – 144. Набрать, объяснить ситуацию, свою обеспокоенность.

Приедут специалисты, могут предложить, если он сделает какую-то конструкцию у себя – перенести этот фундамент заложенный, и возможно, аист тогда перейдёт в безопасное место.

# Птицы # общество # Александр Мальков

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