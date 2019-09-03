Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков, и специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Максим Немчинов.

«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов

Могут ли люди сами снять гнездо аиста? Либо они должны обратиться в какую-то структуру?

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

Я бы не советовал. Это связано с безопасностью гражданина самого, который хочет подняться на действующую опору ЛЭП. Это только вызов специалиста.