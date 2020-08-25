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Патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Вениамин

25 августа 2020 19:37
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Новости Беларуси. Митрополит Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он назначен главой Кубанской митрополии.

Патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Вениамин-1

Такое решение принял Священный Синод Русской православной церкви. А Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Вениамин-4

Он родился в Брестской области. Имя в миру – Виталий Тупеко. В свое время он окончил БГУ по специальности «Инженер-радиофизик». Затем поступил в Минскую духовную семинарию. В 1994-м пострижен в монашество с именем Вениамин. Через 20 лет он возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.

# Православные в Беларуси # общество # Вениамин # Митрополит Павел # Фотофакт

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