Почему иностранцы готовы приезжать за тысячи километров в Гродно, чтобы выучить русский язык

Новости Беларуси. Из Германии, Венгрии, Ирака и Канады. Иностранцы из четырех стран и трех континентов приехали изучать русский язык в Летнюю академию Купаловского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильная языковая школа гродненского вуза известна далеко за пределами нашей страны. К тому же для зарубежных жителей это еще и возможность открыть для себя Беларусь. Впрочем, у каждого свой интерес к русскому языку. Истории собрала Галина Буро.

Например, плюшка «Любительская» или хлеб «Добрый».

Это немец Бернд Адам делится впечатлениями от названий хлебобулочных изделий. Для изучения русского языка было такое игровое задание – пройти по магазинам и записать названия продуктов. Правда, в 21-м веке помогла камера смартфона. Бернд признается: это интересный способ изучения языка, а в Беларусь влюбился еще шесть лет назад.

Бернд Адам, участник Летней академии русского языка (Германия):

Я люблю Беларусь. В 2014 году был чемпионат мира по хоккею. Я в первый раз прибыл в Беларусь. И после этого я нашел эту Летнюю школу русского языка Гродненского университета. Я принимаю участие в пятый раз. Его хобби тесно связано с работой. Бернд – журналист, в Германии работает в журнале, пишет экономические советы для немцев, в том числе и по путешествиям. Объездил 47 стран, очень любит смотреть советские фильмы и не исключает, что белорусский язык тоже освоит, ведь он в Гродно повсюду.

Это улица Элиза Ожешко. Обучить с нуля в Купаловском вузе могут любого иностранца. Все знают: здесь давняя классическая языковая школа.

Галина Буро, корреспондент:

Это уже стало хорошей традицией в Гродно – два раза в год, зимой и летом, собирать иностранцев для изучения русского языка. В этом году, понятно, переживали, наберется ли группа, пандемия ведь. Но жажда знаний все же победила.

В этот раз в Летнюю академию русского языка приехали представители четырех стран и трех континентов. Для них, самых смелых, в 2020 году придумали новый формат – от занятий в аудитории до сбора по городу лингвистического материала для анализа.

Инна Самойлова, заведующая кафедрой языковой подготовки белорусских и иностранных граждан ГРГУ им. Янки Купалы:

Первую половину дня наши слушатели изучают, совершенствуют свой русский язык, во вторую половину дня мы впервые предложили им заняться элементами научной деятельности. Я вижу на занятиях интерес, я вижу обязательность выполнений домашних заданий.

Через две недели житель Ирака Ибрагим Зайед уже неплохо говорит на русском. Он очень старается, ведь в этом году поступил в Гродно в магистратуру и хочет говорить с новыми друзьями на одном языке.

Ибрагим Зайед, участник Летней академии русского языка (Ирак):

Мне нравятся русская и белорусская культура. И природа здесь очень красивая.