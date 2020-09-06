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17-летний подросток из Минска опроверг фейки о своём здоровье

06 сентября 2020 12:37
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Новости Беларуси. 5 сентября некоторые интернет-ресурсы опубликовали информацию о госпитализации 17-летнего Тимура после допроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассказ самого молодого человека:

17-летний подросток из Минска опроверг фейки о своём здоровье-1

Тимур Мицкевич:
Я, Мицкевич Тимур Расимович, действительно нахожусь в больнице. Попал я сюда с повышенным давлением. Прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, действительно под конвоем, но ребята не звери – адекватные.

# Интернет # общество # Тимур Мицкевич # Фотофакт

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