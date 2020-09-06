17-летний подросток из Минска опроверг фейки о своём здоровье

Новости Беларуси. 5 сентября некоторые интернет-ресурсы опубликовали информацию о госпитализации 17-летнего Тимура после допроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассказ самого молодого человека:

Тимур Мицкевич:

Я, Мицкевич Тимур Расимович, действительно нахожусь в больнице. Попал я сюда с повышенным давлением. Прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, действительно под конвоем, но ребята не звери – адекватные.