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США выделили 8,5 миллиона долларов на «поддержку демократии» в Беларуси

06 сентября 2020 12:40
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Новости Беларуси. Пример вмешательства во внутренние дела Беларуси. Агентство США по международному развитию в 2019–2020 годах выделило 8,5 миллиона долларов на «поддержку демократии», «многопартийности» и «свободы СМИ» в Беларуси. Об этом пишет RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделили 8,5 миллиона долларов на «поддержку демократии» в Беларуси-1

Подтверждение информации можно найти на госпортале USAspending, отслеживающем траты правительственных учреждений США на проекты внутри страны и за рубежом. Финансирование осуществляется не напрямую, а через профильные агентства или некоммерческие фонды, которые распределяют их другим организациям. В отчете USAID их называет «партнерами».

Журналисты RT нашли четырех таких партнеров, которые работают по направлениям, связанным с выборами, СМИ, лидерами мнений и стараются приблизить Беларусь к Западу.

# Беларусь-США # общество # Фотофакт

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