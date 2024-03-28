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Пассажиры Жодино пересядут на электротранспорт – городу передали 14 новых машин

28 марта 2024 16:53
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Пассажиры общественного транспорта в Жодино пересядут на электробусы. Городу переданы 14 новых машин отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры Жодино пересядут на электротранспорт – городу передали 14 новых машин-1

Вместимость каждой более 100 человек. В салоне есть место для инвалидной и детской коляски. Также можно найти разъемы для зарядки гаджетов, кнопку для требования остановки. Новые электробусы будут курсировать по всем городским маршрутам. Пилотный проект «Зеленый город» по переходу на электротранспорт будет продолжен в Витебской области. Уже в 2024 году новыми электробусами пополнится автопарк Новополоцка.

Пассажиры Жодино пересядут на электротранспорт – городу передали 14 новых машин-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это первый пилотный проект в Республике Беларусь. И нам очень важно получать ту первичную информацию в ходе эксплуатации данной техники. Не всегда все сразу получается удачно. Поэтому мы и предлагаем такой диалог вести: тот, кто сегодня управляет транспортным средством, тот, кто производит, чтобы у них был постоянный контакт, чтобы они могли быстро реагировать и снимать вопросы, если они будут появляться.

Пассажиры Жодино пересядут на электротранспорт – городу передали 14 новых машин-7

К слову, вклад в реализацию проекта внесли и энергетики. Они модернизировали сети. Выполнена реконструкция и строительство трансформаторных подстанций.

# Общественный транспорт # общество # Петр Пархомчик

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