Не согласовала Россия. Lufthansa отменила полёты из Франкфурта в Москву и Петербург

Новости Беларуси. «Белавиа» продолжает поиск новых направлений и корректирует действующие маршруты. Таким образом в компании хотят компенсировать запрет ряда стран на перелеты белорусского авиаперевозчика в их воздушном пространстве. Это стало следствием инцидента с самолетом Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время далеко не все европейские авиакомпании поддерживают рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Так, глава венгерской Wizz Air считает, что это политическая мера и она никак не связана с вопросами безопасности (читайте здесь).