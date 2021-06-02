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Не согласовала Россия. Lufthansa отменила полёты из Франкфурта в Москву и Петербург

02 июня 2021 13:10
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Новости Беларуси. «Белавиа» продолжает поиск новых направлений и корректирует действующие маршруты. Таким образом в компании хотят компенсировать запрет ряда стран на перелеты белорусского авиаперевозчика в их воздушном пространстве. Это стало следствием инцидента с самолетом Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время далеко не все европейские авиакомпании поддерживают рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Так, глава венгерской Wizz Air считает, что это политическая мера и она никак не связана с вопросами безопасности (читайте здесь).

Не согласовала Россия. Lufthansa отменила полёты из Франкфурта в Москву и Петербург-1

И 2 июня стало известно, что из-за отсутствия согласования с властями Российской Федерации Lufthansa отменила полеты из Франкфурта в Москву и Петербург. А французская авиакомпания Air France выполняет сегодня лишь один из двух планировавшихся авиарейсов из Парижа в Москву. Все эти рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

# Авиасообщение # общество # Йожеф Варади # Фотофакт

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