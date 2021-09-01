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Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?

01 сентября 2021 16:17
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Новости Беларуси. Уже с 1 сентября белорусы могут получить биометрические документы. Тем, кто отправляется за рубеж, выдадут биометрический паспорт, а для пользования внутри страны – ID-карту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?-1

Внешне это пластиковая смарт-карта наподобие водительского удостоверения. Она содержит цифровую подпись. На ID-карте есть фото, имя владельца, дата рождения, пол и гражданство. Остальные персональные данные – семейное положение или регистрация по месту жительства – будут зачипированы. Для выезда за границу понадобится биометрический паспорт. С обложки он похож на нынешний. Но все страницы документа предназначены для виз.

В Беларуси с 1 сентября начали выдавать биометрические документы

Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?-4

Ряд стран уже требует иностранных граждан иметь при себе биометрический паспорт. При его отсутствии гражданину может быть отказано во въезде.

Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?-7

Игорь Щеснович, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Беларусь – у них, к сожалению, сегодня альтернатива получения старого образца вида на жительство или уже биометрического отсутствует – обязаны будут получать только биометрический вид на жительство или вид на жительство лица без гражданства.

Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?-10

Сергей Лесников, индивидуальный предприниматель:
Пришел, чтобы изменить биометрические документы, вернее получить новые. Я предприниматель. Пользуюсь расширенно функциями электронной цифровой подписи, поэтому мне это очень интересно. И в работе поможет. Именно электронная цифровая подпись.

Паспорта будут действовать до конца своего срока. Нужно ли белорусам срочно получать новые биометрические документы?-13

Цена вопроса для ID-карты – 1,5 паспорта – две базовые. Сейчас это 43,5 и 58 рублей соответственно. Торопиться менять старые документы не нужно. Паспорта, которые сейчас на руках у белорусов, будут действовать до конца своего срока.

# Документы # общество # Игорь Щеснович # Сергей Лесников # Фотофакт

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