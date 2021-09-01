В Беларуси с 1 сентября начали выдавать биометрические документы

При первичном получении необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации, а при обмене – в любое. Менять ныне действующие паспорта на новые необязательно. Кроме того, параллельно с новыми продолжится выдача паспортов старого образца на прежних условиях. Граждане самостоятельно решают, какой вид документа они хотят получить. Иностранные граждане смогут получить только биометрические документы.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

С 1 сентября на территории страны будет восемь биометрических документов. Это биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, служебные дипломатические биометрические документы, проездные документы для беженца, лица без гражданства, а также идентификационные карты гражданина Республики Беларусь, идентификационная карта лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Беларусь, идентификационный вид на жительство. Национальный центр электронных услуг уже проинформировал, что 51 административная процедура будет доступна для лиц, имеющих биометрические документы, для того чтобы осуществить юридически значимые действия с помощью идентификационной карты и Национального центра электронных услуг. Поэтому граждане могут получать данные документы, и я думаю, что в последующем потребность в данных документах будет только увеличиваться.

Использование биометрических документов позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, а также будет способствовать развитию электронных сервисов.