Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим вкусный и полезный завтрак – паштет с тунцом и авокадо.
Нам понадобится авокадо, лимон, помидоры, яйца, тунец, орегано и ржаной хлеб.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим вкусный и полезный завтрак – паштет с тунцом и авокадо.
Нам понадобится авокадо, лимон, помидоры, яйца, тунец, орегано и ржаной хлеб.
Авокадо для паштета должно быть очень мягким. Спелое авокадо очень легко достается ложкой.
Добавляем в авокадо сок половинки лимона, чтобы оно не темнело.
Тунец – очень полезная рыба, содержит много белка.
Добавляем тунец к авокадо. Лучше всего использовать тунец в масле, он имеет более насыщенный вкус. Разминаем вилкой тунец с авокадо. Должна сохраниться текстура рыбы.
Нарезаем помидор мелким кубиком. Добавляем к паштету.
Зеленый лук добавит блюду яркости. Мелко нарезаем и отправляем к паштету.
Немного сушеного орегано, дробленого перца и соль. Перемешиваем.
Предварительно отваренные яйца нарезаем кубиком, добавляем к паштету.
Обжариваем хлеб на разогретой сковородке с добавлением растительного масла.
Выкладываем паштет на хлеб, сверху присыпаем орегано, добавляем немного сока лимона. Украшаем зеленью. Завтрак готов!
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