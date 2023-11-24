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Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

24 ноября 2023 08:22
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим вкусный и полезный завтрак – паштет с тунцом и авокадо.

Нам понадобится авокадо, лимон, помидоры, яйца, тунец, орегано и ржаной хлеб.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-1

Авокадо для паштета должно быть очень мягким. Спелое авокадо очень легко достается ложкой.

Добавляем в авокадо сок половинки лимона, чтобы оно не темнело.

Тунец – очень полезная рыба, содержит много белка.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-4

Добавляем тунец к авокадо. Лучше всего использовать тунец в масле, он имеет более насыщенный вкус. Разминаем вилкой тунец с авокадо. Должна сохраниться текстура рыбы.

Нарезаем помидор мелким кубиком. Добавляем к паштету.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-7

Зеленый лук добавит блюду яркости. Мелко нарезаем и отправляем к паштету.

Немного сушеного орегано, дробленого перца и соль. Перемешиваем.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-10

Предварительно отваренные яйца нарезаем кубиком, добавляем к паштету.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-13

Обжариваем хлеб на разогретой сковородке с добавлением растительного масла.

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-16

Выкладываем паштет на хлеб, сверху присыпаем орегано, добавляем немного сока лимона. Украшаем зеленью. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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