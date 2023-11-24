Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим вкусный и полезный завтрак – паштет с тунцом и авокадо. Нам понадобится авокадо, лимон, помидоры, яйца, тунец, орегано и ржаной хлеб.

Авокадо для паштета должно быть очень мягким. Спелое авокадо очень легко достается ложкой. Добавляем в авокадо сок половинки лимона, чтобы оно не темнело. Тунец – очень полезная рыба, содержит много белка.

Добавляем тунец к авокадо. Лучше всего использовать тунец в масле, он имеет более насыщенный вкус. Разминаем вилкой тунец с авокадо. Должна сохраниться текстура рыбы. Нарезаем помидор мелким кубиком. Добавляем к паштету.

Зеленый лук добавит блюду яркости. Мелко нарезаем и отправляем к паштету. Немного сушеного орегано, дробленого перца и соль. Перемешиваем.

Предварительно отваренные яйца нарезаем кубиком, добавляем к паштету.

Обжариваем хлеб на разогретой сковородке с добавлением растительного масла.