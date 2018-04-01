Пасха – у католиков, Вербное воскресенье – у православных. Репортаж СТВ о самых светлых праздниках верующих

Новости Беларуси. Католики и протестанты всего мира 1 апреля отмечают главный христианский праздник – Светлое Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. Пасхальные традиции в разных странах имеют много общего, но у каждого народа есть и свои обычаи. В Польше пекут особые пасхальные «бабки», которые символизируют весну и плодородие. Чехи готовят сладкие круглые «мазанцы», а в Италии на стол ставят кексы в форме птицы – «пасхальную голубку».

В Беларуси в этот день принято угощать родных и друзей освященными крашеными яйцами, мясом и куличами. С праздником христиан, которые сегодня отмечают Пасху, поздравил глава государства. Александр Лукашенко: «Пасха напоминает нам о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим» Ну а православные только готовятся к светлому весеннему празднику. Впереди у них Страстная Седмица – самая строгая неделя Великого поста, а предваряет ее сегодня Вербное воскресенье.

Максим Слиж, СТВ:

Пасху отмечают в воскресенье, после первого полнолуния и дня весеннего равноденствия. Поэтому каждый год даты отличаются. Разница у православных, католиков и протестантов связана с тем, что одни пользуются григорианским календарем, другие – юлианским.

Воскресение Христово – древнейший христианский праздник. Крестный ход, по традиции, проходит на рассвете.

В руках пасхал – свеча, которую торжественно зажигают накануне, и фигура Спасителя. В этот день люди провозглашают Христа. В храм идут семьями.

Алиция Савонь, житель Гродно:

Большой праздник. Все католики, которые веруют, должны чтить этот праздник, поэтому приходят в костел молиться.

Данута Барцевич, житель Гродно:

Это праздник возобновления жизни. Это начало начал. В нашей семье это действительно большой, важный праздник. С этого все начинается, начинается обновление, очередной год.

В Светлое Воскресение нет места грусти, а только радость главному библейскому чуду – воскрешению Иисуса. Он искупил все наши – человеческие грехи. На центральном месте в храмах – главный символ Пасхи – декорация гроба Господня.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела:

Каждый из нас должен восстать из греха вместе с Христом, должен восстать из наших падений, из наших слабостей, из нашей какой-то агрессии, из нашего эгоизма. Именно Воскресение Христово указывает нам, что вместе с Христом воскресшим мы тоже должны восстать из мертвых. В течение всего дня в костелах проходят праздничные богослужения. Принято ходить в гости, угощать родных и друзей освященными крашеными яйцами, мясом и куличами.

А у православных сегодня Вербное воскресенье – так называют этот праздник в народе.

Прихожане:

Рождение чего-то нового, очищение.

Очень хороший праздник весны, души, настроения. Верба распускается, приходит весна. Это радость – всё обновляется: в природе и душе тоже. В этот день все верующие несут в храм ветви вербы. На протяжении всего дня очередь не становится меньше. Верба символизирует пальмовые ветви и свечи. Но главное не то, с чем ты пришел в руках, а то, что у тебя глубоко внутри. В том личном месте, которое и есть душа. И ее зеркало – глаза – никогда не обманут и не скроют.