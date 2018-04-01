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Александр Лукашенко: «Пасха напоминает нам о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим»

01 апреля 2018 11:25
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Новости Беларуси. Католики всего мира 1 апреля отмечают Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот один их главных христианских праздников также называют Светлым Христовым Воскресеньем – в честь воскресения Иисуса, распятого за грехи людей.

31 марта ночью во всех католических храмах страны прошли праздничные богослужения. Верующие смогли освятить традиционные пасхальные блюда: куличи и крашеные яйца.

Католиков Беларуси с праздником поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безграничное милосердие и глубокая вера побуждают людей к состраданию, а трепетное отношение к многовековым духовным традициям дарит надежду на торжество добра в каждом уголке нашей планеты. Пасха напоминает нам о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим, о важности подниматься над суетой и мелкими раздорами, достигать согласия в домах и семьях.

# общество # Католики Беларуси # Александр Лукашенко

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