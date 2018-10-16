Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 

Новости Беларуси. Страна готовится к важной исторической дате – 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже этот праздник встретили или готовятся встретить несколько поселков на востоке Беларуси, которые освободили еще в конце 43-го года. Основные же торжества пройдут в 2019 году.

Оргкомитет по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси и победы советского народа в Великой Отечественной войне возглавил премьер-министр Сергей Румас. Соответствующий указ 16 октября подписал Президент. В состав оргкомитета вошли представители республиканских и местных органов власти, союза молодёжи, общественного объединения ветеранов и Федерации профсоюзов. Основной темой юбилейных торжеств в 2019 году станет партизанское движение в Беларуси в годы войны.

Вадим Боровик, политолог:

Победила не только регулярная армия, не только войска, танки и т. д. Победил весь народ. Это подвиг всего белорусского народа, поэтому справедливо, что мы этим событиям уделяем особое внимание.