Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 

Новости Беларуси. Страна готовится к важной исторической дате – 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Страна готовится к важной исторической дате – 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже этот праздник встретили или готовятся встретить несколько поселков на востоке Беларуси, которые освободили еще в конце 43-го года. Основные же торжества пройдут в 2019 году.
Оргкомитет по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси и победы советского народа в Великой Отечественной войне возглавил премьер-министр Сергей Румас. Соответствующий указ 16 октября подписал Президент. В состав оргкомитета вошли представители республиканских и местных органов власти, союза молодёжи, общественного объединения ветеранов и Федерации профсоюзов. Основной темой юбилейных торжеств в 2019 году станет партизанское движение в Беларуси в годы войны.
Вадим Боровик, политолог:
Победила не только регулярная армия, не только войска, танки и т. д. Победил весь народ. Это подвиг всего белорусского народа, поэтому справедливо, что мы этим событиям уделяем особое внимание.
Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Нас очень радует, что в последние годы в обществе растет огромный интерес к нашей странице истории. Очень много запросов биографических, по своим предкам, принимавшим участие в партизанском движении. Приходят десятки запросов о партизанах Великой Отечественной войны от родственников, от тех, кто изучает историю и даже из-за рубежа.