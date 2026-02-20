Минск готовится к новому туристическому сезону – чего ждать жителям и гостям столицы?

Минск готовится к новому туристическому сезону. Власти анонсировали сразу несколько проектов, которые сделают город еще более гостеприимным и интересным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется открыть два новых визит-центра. Располагаться они будут предварительно в районе ратуши в Верхнем городе и во Дворце спорта. Но не только историческая часть Минска становится все более привлекательной для путешественников.

С недавнего времени еще одним местом притяжения стал Усадебно-парковый комплекс Лошица. В дальнейшем на его территории планируют восстановить здания старинной мельницы и усыпальницы, возведенной еще в XVIII веке.