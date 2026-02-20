Минск готовится к новому туристическому сезону – чего ждать жителям и гостям столицы?

Минск готовится к новому туристическому сезону. Власти анонсировали сразу несколько проектов, которые сделают город еще более гостеприимным и интересным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется открыть два новых визит-центра. Располагаться они будут предварительно в районе ратуши в Верхнем городе и во Дворце спорта. Но не только историческая часть Минска становится все более привлекательной для путешественников.
С недавнего времени еще одним местом притяжения стал Усадебно-парковый комплекс Лошица. В дальнейшем на его территории планируют восстановить здания старинной мельницы и усыпальницы, возведенной еще в XVIII веке.
Дарья Шибеко, заведующая сектором по развитию туризма управления международной деятельности и туризма комитета экономики Мингорисполкома:
Мы сегодня будем активно включаться в работу для того, чтобы развивать Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Тем более в прошлом году такой знаковый объект открыт, как гостиница на 13 номеров. Это уже для инфраструктуры гостеприимства значимое событие, потому что здесь можно не только посетить усадебный дом, заказать экскурсию, можно прогуляться по парку, посетить анимационные программы, но и в то же время попробовать национальную кухню и разместиться с комфортом.
В Минске аттестовано 390 экскурсоводов и почти сотня гидов-переводчика. К слову, завтра у них – профессиональный праздник.