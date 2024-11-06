Парламентарии Беларуси и Казахстана намерены активизировать взаимодействие

Возможность проведения Форума регионов Беларуси и Казахстана сегодня по видеосвязи обсудили сенаторы двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Минска Астана – важный стратегический партнер.

На рынок Казахстана поставляется более 600 товарных позиций. Развивается и промышленная кооперация. Уже работает ряд совместных производств. На Востоке заинтересованы в нашем опыте по переработке молока, селекции семян и подготовке кадров для сельского хозяйства. В основе крепких отношений должны стать деловые контакты между регионами. И сенаторы готовы максимально этому содействовать.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно же, было бы очень хорошо воспользоваться опытом, который у нас уже есть с Российской Федерацией в части проведения именно регионального форума, где каждый регион мог бы найти своего контрагента, который ему интересен с точки зрения экономического развития, гуманитарного, культурного обмена. И уже на двусторонней основе пытаться расширить и масштабировать все различные формы сотрудничества.

Сегодня предметно говорили о сотрудничестве в социально-гуманитарной и культурной сферах. Опыт накоплен достаточный. Совместные проекты есть у медицинских и научно-практических центров двух стран. Налажен обмен студентами. Не так давно казахстанские школьники участвовали в патриотическом проекте «Поезд памяти».