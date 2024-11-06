В Минске состоялась церемония закрытия конкурса «Лістападзік» – какая кинолента признана лучшей?

Российская кинолента «Держись солнца» режиссера Леонида Кулибабы признана лучшей на конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік». Торжественная церемония закрытия конкурса состоялась сегодня в кинотеатре «Пионер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе картины – вечная проблема непонимания между детьми и взрослыми. Идея фильма сосредоточена на решении, предложенным одним из главных героев – странным преподавателем, способным видеть мир глазами ребенка. Современная кинолента поразила не только интересной задумкой – режиссура, операторская работа, актерское исполнение – такое комбо не оставило равнодушным ни жюри, ни зрителя. Всего же в «Лістападзіке» участвовало семь кинолент из Беларуси, России, Хорватии, Испании, Мексики и Бразилии.

Светлана Суховей, заслуженная артистка Беларуси, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Детям очень важно, чтобы взрослые их слышали. И когда это тоже в фильме происходит, то производит впечатление на детей и на членов жюри. Для меня важно, чтобы детские картины несли именно эту нежность, доброту и любовь друг к другу.

Татьяна Комиссаровская, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Россия):

Сегодняшний лауреат – там есть все: и режиссура, и сценарий, и прекрасные артисты. Первое место – директор школы, но там гораздо больше их. И мальчик, и завуч, и сам учитель. То есть, это все туда, все лучшее.