Организовать свои похороны: насколько приемлема такая практика?
Почитание усопших является неотъемлемой частью истории человечества. Молитвы о душах предков, празднование дней памяти есть практически во всех мировых религиях и народных традициях. И у белорусского народа отличительной особенностью было всегда уважение к своим предкам, своим корням. В календаре белорусов более пяти дней в году, когда поминали умерших. Эти дни обычно назывались Дзяды. Отмечали их, как правило, на Масленицу, на Троицу, перед летним праздником Петра и Павла, а также осенью. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
С практической точки зрения, сегодня существует такой набор услуг, когда можно заранее заказать себе место на кладбище, какие-то ритуальные услуги и принадлежности?
Александр Волчёк, представитель агентства ритуальных услуг:
Есть прижизненный договор на ритуальные и иные услуги. Либо делают один общий памятник: там уже кто-то захоронен, и есть данные – допустим, супруга следующая, и все данные записаны, кроме даты смерти.
Юрий Святокум:
А с такими просьбами обращаются состоятельные или одинокие люди?
Александр Волчёк:
Кто-то продумывает сам себе похороны и сценарий похорон: можно все до каждой мелочи проговорить – где будет прощание, когда. Эти случаи не такие частые, но они есть.
Юрий Святокум:
Отец Михаил, как церковь относится к тому, что человек заранее себе «забивает» место на кладбище?
Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Это замечательная практика. Даже в культуре нашего народа это была очень распространенная практика у многих славян, котрые восприняли христианство как их вероисповедание. То есть они заранее готовили доски для гроба, потому что доска – это был дорогой материал. Заранее несли сушить доски, и даже есть такое выражение: иди суши доски, то есть как намек. Или сбивали заранее гробы, на чердак ложили. Для людей в деревне было абсолютно нормально, что смерть в твоей жизни будет.
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