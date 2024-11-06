Организовать свои похороны: насколько приемлема такая практика?

Почитание усопших является неотъемлемой частью истории человечества. Молитвы о душах предков, празднование дней памяти есть практически во всех мировых религиях и народных традициях. И у белорусского народа отличительной особенностью было всегда уважение к своим предкам, своим корням. В календаре белорусов более пяти дней в году, когда поминали умерших. Эти дни обычно назывались Дзяды. Отмечали их, как правило, на Масленицу, на Троицу, перед летним праздником Петра и Павла, а также осенью. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: С практической точки зрения, сегодня существует такой набор услуг, когда можно заранее заказать себе место на кладбище, какие-то ритуальные услуги и принадлежности?

Александр Волчёк, представитель агентства ритуальных услуг:

Есть прижизненный договор на ритуальные и иные услуги. Либо делают один общий памятник: там уже кто-то захоронен, и есть данные – допустим, супруга следующая, и все данные записаны, кроме даты смерти.

Юрий Святокум:

А с такими просьбами обращаются состоятельные или одинокие люди?

Александр Волчёк:

Кто-то продумывает сам себе похороны и сценарий похорон: можно все до каждой мелочи проговорить – где будет прощание, когда. Эти случаи не такие частые, но они есть.