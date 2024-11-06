Лукашенко: «Народ ждёт солидных результатов!» Президент открыл в Минске бассейн международного стандарта

Держаться на плаву отечественному спорту теперь будет проще. Широкие водные просторы стали доступны любителям плавания и опытным мастерам голубой дорожки благодаря открытию бассейна международного стандарта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подарок белорусам ко Дню Октябрьской революции. В эти дни важные и знаковые объекты вводятся по всей стране. И начало этой традиции положил наш Президент. Александр Лукашенко приехал на торжественную церемонию открытия и лично перерезал красную ленточку. И это своеобразный импульс для новых достижений белорусских пловцов.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Если плыть, то, например, так, как наша гордость – легендарный Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион. Экскурсию по объекту он проводил Президенту вместе с Анастасией Прокопенко, бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине по современному пятиборью. Равняясь на результаты в том числе этих людей, здесь предстоит растить им достойную смену. А может, она уже есть?

– Будущие чемпионы?

– Да.

– Дерзайте. У вас есть все, чтобы стать чемпионами.

– По 8 километров в день проплывают.

– Молодцы, ребята. Да они и 10 поплывут. Давайте, лягушата, плавайте. Успехов вам! Маленькие «лягушата» когда-то станут подающими надежду спортсменами. И тогда будет сверхважно вовремя отслеживать их прогресс, оттачивать технику – можно, конечно, по старинке у бортика бассейна, но в таком мини-гребном канале всяко виднее.

– Будут или не будут золотые медали?

– Будут. С таким бассейном, с такими технологиями, все побеждает талант, знание тренеров. Все это есть.

– У нас есть ребята, которые могут?

– Есть школа хорошая, сильная. Есть тренеры, есть спортсмены.

Готовят спортсменов и на суше – зал артистического плавания, который больше похож на балетный. И арена – для прыгунов в воду – здесь все учтено настолько, что прийти тренироваться может даже чемпион в батутном спорте Иван Литвинович, говорят, высоты хватит. А что насчет профильных высот? Президент последовательно задает вопросы.

– Это сложно?

– Да. Особенно с 10 метров. К слову, главе государства сегодня показали только спортивную часть объекта – но появится уже в новом году и та, что для любителей. 1 января 2025-го обещают открыть двери. И это ли не возможность начать новый год здорово? Сегодня же дали старт соревновательной жизни бассейна, символично нажав кнопку. Синюю – неслучайно – ведь это цвет воды и дипломатии.