Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску
Новости Беларуси. Проблемы людей с ограниченными возможностями и вопросы законности перевода квартир в нежилой фонд. 19 мая эти темы волновали жителей столицы во время прямой телефонной линии помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Примы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии
Некоторые вопросы потребуют дополнительного изучения и разъяснений людям. Например, использование материнского капитала. Это связано с новыми подходами, принятыми с начала года. Традиционно поднимались и темы, связанные с парковками, ЖКХ, капитальным ремонтом и благоустройством территорий.
По всем поступившим обращениям будут даны ответы и в ближайшее время примут решения. В некоторых ситуациях, чтобы досконально разобраться, чиновники выедут на места. Ни один вопрос не останется без внимания.
Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Зачастую, когда люди уже обращаются к нам, то видно, что многие вопросы рассмотрены поверхностно. Поэтому наша задача – вникнуть в данные процессы, найти нестыковки, которые существуют, и в рамках действующего законодательства нацелить местные органы власти на решение конкретных проблем конкретных людей.
Прямые телефонные линии с представителями власти уже стали традиционными. Они позволяют оперативно решать многие вопросы на местах.