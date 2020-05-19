Прямой эфир

Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску

19 мая 2020 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблемы людей с ограниченными возможностями и вопросы законности перевода квартир в нежилой фонд. 19 мая эти темы волновали жителей столицы во время прямой телефонной линии помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Примы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску-1

Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску-3

Некоторые вопросы потребуют дополнительного изучения и разъяснений людям. Например, использование материнского капитала. Это связано с новыми подходами, принятыми с начала года. Традиционно поднимались и темы, связанные с парковками, ЖКХ, капитальным ремонтом и благоустройством территорий.

По всем поступившим обращениям будут даны ответы и в ближайшее время примут решения. В некоторых ситуациях, чтобы досконально разобраться, чиновники выедут на места. Ни один вопрос не останется без внимания.

Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску-6

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Зачастую, когда люди уже обращаются к нам, то видно, что многие вопросы рассмотрены поверхностно. Поэтому наша задача – вникнуть в данные процессы, найти нестыковки, которые существуют, и в рамках действующего законодательства нацелить местные органы власти на решение конкретных проблем конкретных людей.

Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску-9

Прямые телефонные линии с представителями власти уже стали традиционными. Они позволяют оперативно решать многие вопросы на местах.

# Прием граждан # общество # Виталий Прима # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы
19 мая 2020 11:18

Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»
19 мая 2020 10:03

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»

19 мая. Минздрав Беларуси опубликовал новую статистику по коронавирусу
19 мая 2020 09:36

19 мая. Минздрав Беларуси опубликовал новую статистику по коронавирусу