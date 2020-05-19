Парковки, капремонт, использование материнского капитала. С какими вопросами обратились граждане к инспектору по Минску

Новости Беларуси. Проблемы людей с ограниченными возможностями и вопросы законности перевода квартир в нежилой фонд. 19 мая эти темы волновали жителей столицы во время прямой телефонной линии помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Примы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые вопросы потребуют дополнительного изучения и разъяснений людям. Например, использование материнского капитала. Это связано с новыми подходами, принятыми с начала года. Традиционно поднимались и темы, связанные с парковками, ЖКХ, капитальным ремонтом и благоустройством территорий.

По всем поступившим обращениям будут даны ответы и в ближайшее время примут решения. В некоторых ситуациях, чтобы досконально разобраться, чиновники выедут на места. Ни один вопрос не останется без внимания.