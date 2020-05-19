Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Андрей Король: Прожить свою жизнь не как судьбу.

Вадим Щеглов: Больше всего я боюсь...

Андрей Король, ректор БГУ: Не уважать своего ученика.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Что недопустимо для педагога?

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Андрей Король:

Способность выходить за свои пределы.

Вадим Щеглов:

Поступок, о котором сожалеете?

Андрей Король:

Был несправедлив к ученику, правда, потом извинился.

Вадим Щеглов:

Деньги – это... Андрей Король:

Результат коммуникации.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Андрей Король:

Труднее всего ответить: кто я есть.

Вадим Щеглов:

Успех – это...

Андрей Король:

Следование своей миссии.

Вадим Щеглов:

Чего вы никогда не простите?

Андрей Король:

Постараюсь всегда простить и понять.