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Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

19 мая 2020 11:18
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что недопустимо для педагога?

Андрей Король, ректор БГУ:
Не уважать своего ученика.

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь...

Андрей Король:
Прожить свою жизнь не как судьбу.

Вадим Щеглов:
Счастье – это…

Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Андрей Король:
Способность выходить за свои пределы.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?

Андрей Король:
Был несправедлив к ученику, правда, потом извинился.

Вадим Щеглов:
Деньги – это...

Андрей Король:
Результат коммуникации.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Андрей Король:
Труднее всего ответить: кто я есть.

Вадим Щеглов:
Успех – это...

Андрей Король:
Следование своей миссии.

Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?

Андрей Король:
Постараюсь всегда простить и понять.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Король # Вадим Щеглов

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