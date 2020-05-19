Чего боится, о чём жалеет и что считает своим недостатком. Андрей Король в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что недопустимо для педагога?
Андрей Король, ректор БГУ:
Не уважать своего ученика.
Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь...
Андрей Король:
Прожить свою жизнь не как судьбу.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Андрей Король:
Способность выходить за свои пределы.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?
Андрей Король:
Был несправедлив к ученику, правда, потом извинился.
Вадим Щеглов:
Деньги – это...
Андрей Король:
Результат коммуникации.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Андрей Король:
Труднее всего ответить: кто я есть.
Вадим Щеглов:
Успех – это...
Андрей Король:
Следование своей миссии.
Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?
Андрей Король:
Постараюсь всегда простить и понять.