Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Мы приехали в Дзержинск, чтобы узнать, что могут предложить местные хозяйственники. Ведь критерий для попадания продукции на прилавки для всех один – экологичность.

Пока точно неизвестно, сколько фермеров представят достижения народного хозяйства на экорынке в Валерьяново. Поэтому сегодняшние наши герои просто день за днём производят качественную продукцию, которая могла бы попасть в ассортимент. Владимир Марченко уже 20 лет занимается садоводством. Владимир Марченко, руководитель хозяйства «Новатор. Сад»:

Начали заниматься посадочным материалом плодово-ягодных культур, посадили сады. Чтобы вырастить хороший саженец достойного качества (я был в Эссене – это одна из крупнейших в Европе выставок) – это много технологий, машин. Сейчас обрезка и рассада идет. Растений много.

За это время Владимир Викторович в своём саду опробовал почти тысячу сортов саженцев плодово-ягодных культур отечественной и зарубежной селекции. Благодаря научному подходу, удалось отыскать наиболее перспективные и устойчивые для Минской области варианты. Сейчас фермер продолжает внедрять современные технологии. Владимир Марченко:

Старые сады мы уже раскорчевываем. Чтобы посадить новое дерево, нужно время. Тем более, сейчас сады сажаем по другой технологии. Вначале сажали 600 деревьев на гектар, сейчас сажаем 5 тысяч деревьев на гектар. Пока то, что мы зарабатываем, мы вкладываем в технологии. Где мы получали 30-40 тонн с гектара, можно выращивать до 70. То есть в два раза больше за счет технологии.

Груши, алыча, персики, вишня и черешня – ежегодно спрос на эту продукцию в хозяйстве – высочайший. Причём даже из-за рубежа. Хотя, например, яблоки в этом году иностранцам не достались – всё раскупили белорусы.

Владимир Марченко:

Мы остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся», уже зимы не такие суровые – может, будем пробовать «Айдаред». Пока яблоко продается – и в Дзержинском районе, и Минск рядом.

Экорынок может стать хорошей площадкой для подобных хозяйств, но в то же время Владимир Викторович признаётся: выращивать абсолютно чистый продукт очень сложно. В Валерьяново завершается строительство экорынка. Что можно будет там купить? Владимир Марченко:

Это и устойчивые сорта, и биологическая защита должна быть. Если вы продаете, здесь продукция проверяется – вы получаете качественный сертификат, и россияне еще повторно проверяют.

Появится ли продукция дзержинского яблоневого сада на экорынке – вопрос времени. Хотя саму идею фермер оценил позитивно.