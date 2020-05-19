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Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»

19 мая 2020 10:03
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Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Мы приехали в Дзержинск, чтобы узнать, что могут предложить местные хозяйственники. Ведь критерий для попадания продукции на прилавки для всех один – экологичность.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-1

Пока точно неизвестно, сколько фермеров представят достижения народного хозяйства на экорынке в Валерьяново. Поэтому сегодняшние наши герои просто день за днём производят качественную продукцию, которая могла бы попасть в ассортимент.

Владимир Марченко уже 20 лет занимается садоводством.

Владимир Марченко, руководитель хозяйства «Новатор. Сад»:
Начали заниматься посадочным материалом плодово-ягодных культур, посадили сады. Чтобы вырастить хороший саженец достойного качества (я был в Эссене – это одна из крупнейших в Европе выставок) – это много технологий, машин. Сейчас обрезка и рассада идет. Растений много.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-4

За это время Владимир Викторович в своём саду опробовал почти тысячу сортов саженцев плодово-ягодных культур отечественной и зарубежной селекции. Благодаря научному подходу, удалось отыскать наиболее перспективные и устойчивые для Минской области варианты. Сейчас фермер продолжает внедрять современные технологии.

Владимир Марченко:
Старые сады мы уже раскорчевываем. Чтобы посадить новое дерево, нужно время. Тем более, сейчас сады сажаем по другой технологии. Вначале сажали 600 деревьев на гектар, сейчас сажаем 5 тысяч деревьев на гектар. Пока то, что мы зарабатываем, мы вкладываем в технологии. Где мы получали 30-40 тонн с гектара, можно выращивать до 70. То есть в два раза больше за счет технологии.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-7

Груши, алыча, персики, вишня и черешня – ежегодно спрос на эту продукцию в хозяйстве – высочайший. Причём даже из-за рубежа. Хотя, например, яблоки в этом году иностранцам не достались – всё раскупили белорусы.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-10

Владимир Марченко:
Мы остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся», уже зимы не такие суровые – может, будем пробовать «Айдаред». Пока яблоко продается – и в Дзержинском районе, и Минск рядом.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-13

Экорынок может стать хорошей площадкой для подобных хозяйств, но в то же время Владимир Викторович признаётся: выращивать абсолютно чистый продукт очень сложно.

В Валерьяново завершается строительство экорынка. Что можно будет там купить?

Владимир Марченко:
Это и устойчивые сорта, и биологическая защита должна быть. Если вы продаете, здесь продукция проверяется – вы получаете качественный сертификат, и россияне еще повторно проверяют.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-16

Появится ли продукция дзержинского яблоневого сада на экорынке – вопрос времени. Хотя саму идею фермер оценил позитивно.

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-19

Как выращивают яблоки в Беларуси: «Остановились на европейском сорте «Глостер», наш белорусский сорт «Алеся»-21

Владимир Марченко:
Это хорошо. Думаю, что найдутся компании, которые у нас возьмут оптом и там будут продавать. Это рынок. Если рынок будет работать, вся продукция, которая выращивается в Беларуси, и будет там продаваться.

# Фермеры в Беларуси # общество # Владимир Марченко # Вадим Смоляк

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