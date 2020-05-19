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19 мая. Минздрав Беларуси опубликовал новую статистику по коронавирусу

19 мая 2020 09:36
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Новости Беларуси. На 19 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов. Ранее у них была подтверждена коронавирусная инфекция. 

Как сообщает Министерство здравоохранения Беларуси,

зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. 

Всего было сделано 375 076 тестов.  

Скончались 175 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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