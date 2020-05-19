19 мая. Минздрав Беларуси опубликовал новую статистику по коронавирусу

Новости Беларуси. На 19 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов. Ранее у них была подтверждена коронавирусная инфекция.

Как сообщает Министерство здравоохранения Беларуси,

зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус.

Всего было сделано 375 076 тестов.

Скончались 175 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.