Внесены изменения – какими вакцинами дополнят национальный календарь прививок

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Мингорисполкома:

Внесены изменения в существующий национальный календарь профилактических прививок, однако постановление вступит в силу с 1 января 2025 года. Вакцинация детского населения с учетом тех изменений, которые были внесены в национальный календарь начнется приблизительно с 2026 года. Потому что это связано с планированием, количеством доз иммунобиологических препаратов. Принципиальные изменения такие: в календарь добавлена вакцинация против пневмококковой инфекции в 2, 4 и 6 месяцев. Также добавлена вакцинация против вируса папилломы человека девочкам 11 лет, вторая ревакцинация против коклюша в шестилетнем возрасте. Дифтерия, столбняк – в 16 лет, дальше в 26 и каждые 10 лет по достижении пациентом 66-летнего возраста.

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