Народные приметы на ноябрь: как незамужним привлечь женихов и в какой день запрещено выходить из дома

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 ноября – Спиридон и Никодим. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, рассказали в программе «Плюс-минус».

14 ноября – Кузьминки. «Кузьминки – осени поминки», – говорили в народе и в очередной раз встречали зиму. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок. На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы.

15 ноября – Акиндин и Пигасий. В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражается значимое для народа явление – убывал световой день.