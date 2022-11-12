Народные приметы на ноябрь: как незамужним привлечь женихов и в какой день запрещено выходить из дома
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 ноября – Спиридон и Никодим. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, рассказали в программе «Плюс-минус».
14 ноября – Кузьминки. «Кузьминки – осени поминки», – говорили в народе и в очередной раз встречали зиму. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок. На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы.
15 ноября – Акиндин и Пигасий. В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражается значимое для народа явление – убывал световой день.
16 ноября – Анна Холодная. На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная – осень голодная».
17 ноября. Ерема – сиди дома. На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду – и подавно. «Призрачны околицы в этот день», – говорили люди. Погода была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».
18 ноября – день Ионы. На Руси в день девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.
Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко. Подробности здесь.