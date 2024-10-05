Пархомчик: Брестская область – абсолютный лидер в овощеводстве, и эту тему нужно развивать дальше

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 96-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Нашли тот участок и то поле, которое мы будем орошать, используя наши системы, то есть это насосы, которые будут забирать воду, направлять эту воду, ну и, соответственно, будем проводить орошение тех полей, которые требуют дополнительной влаги. В принципе, вот вы знаете, что Брестская область вообще-то отличается в лучшую сторону в плане того, что касается овощей. Мы абсолютные лидеры, и мы производим больше, чем все другие, скажем, в Республике Беларусь. И эту тему нужно дальше развивать, она очень интересная, и можно получать очень хорошие результаты. И здесь тоже нельзя останавливаться, здесь тоже нужно проводить систему орошения для того, чтобы еще иметь стабильные, хорошие результаты в этом направлении.