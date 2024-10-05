Пархомчик: Брестская область – абсолютный лидер в овощеводстве, и эту тему нужно развивать дальше

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 96-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.
На Минском моторном заводе уже начался выпуск экспериментальной системы полива, пока для «Парохонского».
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Нашли тот участок и то поле, которое мы будем орошать, используя наши системы, то есть это насосы, которые будут забирать воду, направлять эту воду, ну и, соответственно, будем проводить орошение тех полей, которые требуют дополнительной влаги. В принципе, вот вы знаете, что Брестская область вообще-то отличается в лучшую сторону в плане того, что касается овощей. Мы абсолютные лидеры, и мы производим больше, чем все другие, скажем, в Республике Беларусь. И эту тему нужно дальше развивать, она очень интересная, и можно получать очень хорошие результаты. И здесь тоже нельзя останавливаться, здесь тоже нужно проводить систему орошения для того, чтобы еще иметь стабильные, хорошие результаты в этом направлении.
Президенту на «Дажынках» передали каравай нового урожая.