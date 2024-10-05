Удивительная история учителей-близнецов! Как братья прививают детям любовь к школе?

Качественное образование – равно сильное государство. Это основной принцип обучения и воспитания в Беларуси. Здесь важен вдумчивый подход, ведь сегодняшние школьники и студенты — завтра станут специалистами, которым предстоит работать на благо страны. Огромную роль в подготовке кадров играют учителя. Люди, помогающие не только получать знания, но и способные направить, поддержать, привить ценности и помочь выбрать жизненный путь, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.



Быть учителем – не просто профессия, а призвание. Для Артема и Артура Трояновых, которые работают в Добрушской средней школе № 5 и оба преподают английский язык, оно одно на двоих. Ни для кого не секрет, что близнецы имеют особую духовную связь. Они дополняют друг друга, и как в детстве все делают вместе. Герои нашего сюжета не растеряли эти навыки и перенесли их во взрослую жизнь. Их постоянно путают коллеги и ученики, а окружающие люди удивляются, насколько похожими могут быть братья и речь не только о внешности. Об уникальном профессиональном тандеме Анна Корольчук.

Артур и Артем Трояновы привыкли идти по жизни вместе. Еще в 5 классе братья-близнецы увлеклись изучением английского, окончили лингвистический ВУЗ и отправились преподавать в школу. Признаются, быть в одной профессии вдвоем гораздо легче.

Артем и Артур Трояновы, учителя английского языка средней школы № 5 Добруша:

В первую очередь, это моральная поддержка, потому что всегда кто-то рядом с тобой. Один учебный план на двоих и совместная подготовка к занятиям. Главная задача братьев Трояновых – увлечь детей своим предметом, поэтому преподавать стараются в игровой форме. Лучших учеников подключают к олимпиадному движению. Несмотря на внешнее сходство педагогов, школьники стараются их не путать.

Екатерина Дайнеко, учащаяся средней школы № 5 Добруша:

Артем Сергеевич – выше, а Артур Сергеевич – ниже. Иногда у них характеры разные. Коллеги Артема и Артура честно признаются — считать разницу в манерах и голосе близнецов долго не удавалось. Однако этим братья никогда не пользовались — молодые люди серьезно относятся к работе и не создают путаницу. А «изюминка» Трояновых имеет свой особый положительный эффект.