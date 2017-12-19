Парень имеет на руках два паспорта. Обязан ли он отслужить в Беларуси?

Гражданин Беларуси, сын которого обосновался в России, поинтересовался у корреспондентов программы «Добро пожаловаться», правомерны ли действия военкомата в требовании прохождения молодым человеком службы в армии Беларуси. 18-летний Станислав Сушкевич от гражданства Беларуси и минской прописки официально не отказался. Несмотря на то, что двойное гражданство у нас запрещено, на руках парень имеет два паспорта. Теоретически парень может пользоваться благами обеих стран, но гражданство накладывает и обязанности. Это касается и армейской службы.



Дмитрий Сушкевич, отец Станислава:

В 2005 году они с матерью уехали жить в Россию. По истечении некоторого времени они смогли получить гражданство России. Неделю назад военкомат Фрунзенского района от лица военкома прислал извещение о том, что у моего сына ограничен выезд за пределы Республики Беларусь. Собирался к отцу приехать на Новый год, но ситуация делает это невозможным.

Сыну сейчас 18 лет. Хотелось бы определённости: правомерны ли действия военкомата Фрунзенского района города Минска об объявлении его невыездным из Республики Беларусь только лишь на том основании, что он не является на постановку на учет. Физически он не может это сделать, потому что является гражданином России. И там он стоит на учете, и у него есть отсрочка в связи с поступлением в высшее учебное заведение на дневное отделение.

Всем молодым белорусам, достигнувшим 16-летнего возраста, необходимо явиться в военкомат для постановки на учёт.

Отечественный военкомат несостоявшийся боец проигнорировал.

За неявку в военкомат призывника привлекают к административной ответственности. Штраф – до 5 базовых величин. Уголовная ответственность грозит злостным уклонистам – наказание по 435-й статье, штраф до 1000 базовых величин, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Корреспонденты СТВ поинтересовались, с какими чувствами современные минчане отправлялись в армию. Минчане:

– Мы были очень молодые. Для нас это было интересно. Кто-то сразу пошел в армию, кто-то проучился в техникуме и пошел в 18 лет. Для тех, кто поступил в институт, понято, что армия для них отодвигается на задний план, потому что впереди 5 лет обучения. - Без армии нет государства. Хорошее государство должно иметь, не всегда – большую, может быть, но боеспособную армию. Чтобы при явной необходимости защитить народ. - Должен идти в армию с чувством гордости за свою Родину.

- Мне кажется, армия нужна как профильное образование, а не поголовно всем. Либо, как контракт, возможно. Моему сыну сейчас 6 месяцев, и я думаю, когда он подрастет, это его будет решение – идти в армию или нет.

Нередки случаи, когда люди одновременно имеют гражданство нескольких государств. Их называют бипатриды – имеющие несколько паспортов.

Часто возникает путаница: два гражданства у человека, или гражданство двойное? Двойное гражданство – наличие паспортов двух государств, между которыми подписаны соответствующие международные соглашения. Имеющий двойное гражданство, обладает рядом привилегий. Освобождается от повторного прохождения военной службы, выбирает, где платить налоги. В Беларуси двойное гражданство не признается.

Людмила Шутова, старший инспектор отдела по гражданству Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Гражданство Республики Беларусь может быть прекращено путем выхода из него, из гражданства. Но для начала Станиславу необходимо обменять свой белорусский паспорт, так как закончился срок его действия. Заявление о выходе из гражданства он может подавать. Адресуется оно Президенту Республики Беларусь и подается через органы внутренних дел по месту регистрации. К заявлению нужно будет приобщить документы, предусмотренные законодательством. Максимальный срок рассмотрения заявления о выходе из гражданства составляет 6 месяцев.