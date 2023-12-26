Парень должен платить за девушку на первом свидании? Мнения

Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.

Антон Шабуневич, тренер по коммуникации:

Платить за девушку – это нормальный, здоровый процесс, особенно учитывая наши культурные особенности. К примеру, вы идете на свидание. Для справедливости вы можете платить пополам, ведь каждый из вас зарабатывает, имеет свои доходы. Но если парень не платит за свидание, то шансы на то, что это свидание будет успешным, резко снижаются. Поэтому конечно платить. А если денег нет, возникает вопрос: зачем тебе сейчас свидание? Тебе нужно зарабатывать деньги.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я в этом вопросе за гендерное неравенство. Предпочитаю, чтобы мужчина оплачивал на первом свидании. Мне кажется, это красиво, по-джентльменски, благородно, плюс несколько очков. Хотя девушки, которые за равноправие полов, могут оскорбиться, как будто их это к чему-то обязывает. Раз он заплатил за меня, вроде как уже и должна…