«Одна бессонная ночь требует двух полноценных ночей сна». Узнали у врача, как бороться с бессонницей

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Сон необходим, чтобы была переработка информации, которую получил человек за день. Во время сна улучшается функционирование организма, удаляются токсины, восстанавливается иммунитет, энергетические запасы. Если сон нарушается, организм страдает.

Бессонница значительно ухудшает качество жизни. Она бывает кратковременной, когда человек страдает от расстройства сна менее 30 суток, среднесрочной – до 6 месяцев, хронической – более полугода.

Вадим Разделовский:

Бывает, что носит первичный или поверхностный характер, не приносит отдыха. Если дело далеко не зашло, тогда человек может помочь себе сам. Должно быть четкое время отхода ко сну, затемненное помещение, оно должно быть проветрено перед сном. Нельзя досыпать днем. Это помогает человеку отдохнуть, но нарушает наши циркадные ритмы.

Зачастую расстройство сна может быть связано со злоупотреблением гаджетов. Излучаемый экранами смартфона или ноутбука синий свет сбивает циркадный ритм – цикл режимов бодрствования и сна, а также снижает выработку мелатонина.

Вадим Разделовский:

Хорошо принять душ перед сном и выпить травяной чай. Нужно заснуть в первые 15 минут. Если не получилось, встаем и занимаемся легким делом. Должен быть определенный рефлекс. Постель не место для бессонницы. Постель – это место для сна. Когда час пройдет, надо снова попытаться заснуть.