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Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей

15 ноября 2020 18:17
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Новости Беларуси. Счастье человеческое не в том, чтобы хорошо умереть. Счастье в том, чтобы хорошо жить. Так говорил философ эпохи Возрождения. Видимо, этими словами руководствуются и те белорусы, кто добровольно помогает государству оберегать наш покой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-1

Дружинники – это хоть и отголосок советского прошлого, но весьма актуальный и в 2020-м. Это видно даже по запросам белорусов в поисковиках. Добровольцы помогают не только в городской или сельской черте, но и у границ. Как говорится, у каждого уважающего себя жителя приграничья просто обязан быть в телефоне контакт пограничной заставы.

На этой неделе наши корреспонденты познакомились с теми, кто хоть и вне присяги, но наши рубежи стережет.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-4

Если в советской доброй классике орудовала банда из троих правонарушителей, то у этой реальной истории с пропиской в Беловежском лесу на одного персонажа больше. Спортсмены-каратисты из Алжира отправились в Беларусь на соревнования. Правда, вместо Гомеля (финальной точки путешествия), рванули в Брест. Непродолжительный шопинг, и в пущу по-европейски – на такси. Эти горе-туристы из всех достопримечательностей выбрали сигнализационный комплекс на границе с Польшей.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-7

Николай Войцеховский, начальник охраны Национального парка «Беловежская пуща»:
Позвонил начальник заставы и проинформировал, что на их участке сработка. Я, конечно, в это время был дома и оперативно собрался. У нас есть и оснащение служебное – приборы ночного видения. Сразу собрал ребят, и выдвинулись.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-10

Когда за лучшей жизнью бежать не удалось, каратисты решили сыграть в прятки. Николай на службе в пуще уже четверть века. В его поле зрения 12 КПП национального парка. Пока ждали резервы из Бреста, прочесывать лес и выставить блокпосты помогли дружинники. Ориентироваться в непростой местности – часть их работы.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-13

Мы стояли именно на этой дороге, к 3-й заставе, чтобы они не могли перескочить на эту сторону. Потому что тут уже большая территория лесного массива, то есть это.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-16

Была цель посмотреть, не вышли ли нарушители в пойму реки погреться. Потому что тогда это были октябрьские первые морозы, поэтому пролетели пойму около границы. Не обнаружили их в этом месте.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-19

«Крылатый дружинник» – оборудование тогда только поступило в национальный парк. Технические ноу-хау нужны ученым для отслеживания животных. Сам принцип поиска оказался весьма кстати в этой истории с детективным сюжетом.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-22

Есть встроенный тепловизор. То есть он пишет сразу два потока – обычный оптический и тепловизионный. Это внештатный случай был, и для этого мы никогда ничего подобного не применяли.

Владимир Каплинский – младший научный сотрудник национального парка. Осваивает геоинформационные технологии. Картирует с воздуха местность и фиксирует изменения лесного массива. Парень сам местный. Говорит, у здешних чуйка на чьи-то помыслы.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-25

Владимир Каплинский, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Первая реакция это помочь, вторая это попробовать в данном ключе использовать технику. Местное население, как правило, очень быстро реагирует и сообщает куда следует, о том, что где-то есть подозрительные лица. Это не только Каменюков касается. Все деревни в округе, скажем так, настороже.

Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей-28

История каратистов из Алжира закончилась задержанием, как и многие другие, схожие по сюжету и целям псевдопутешественников.

# Государственная граница Беларуси # общество # Николай Войцеховский # Владимир Каплинский # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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