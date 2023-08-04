Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. Национальные команды постепенно прибывают к местам соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К яркому началу стартов готовятся не только в Минске, но и в каждом из городов, который принимает II Игры стран СНГ. В Бресте атлеты из России уже опробовали спортивные площадки, а узбекские спортсмены увидели Брестскую крепость и знаменитого фонарщика. Город живет предвкушением праздника: уже завтра, 5 августа, на Советской всех болельщиков будет ждать масштабная фан-зона. Кристина Протосовицкая продолжит.

Голубоглазая и светловолосая – такая белоруска ответит на все вопросы и все подскажет. Волонтер Виталия Пугач в будущем станет тренером, а пока студентка стала частью уже исторических для Беларуси II Игр СНГ. Под ее крылом – сборная Узбекистана. В Бресте волонтерами отобрали порядка 90 студентов. Отчасти их глазами нашу страну увидят гости.

Виталия Пугач, волонтер II Игр стран СНГ:

Очень интересно, тренеры полностью открыты, разговаривают на русском языке. Со спортсменами общаемся жестами, глазами.

Главная гандбольная чемпионская площадка Беларуси – спорткомплекс Виктория. Сборные уже приступили к тренировкам. Старт соревнований по гандболу в Бресте – уже завтра. Спортсмены из Узбекистана успели познакомиться не только со спортивной инфраструктурой, но и городом.

Сабина Муллаева, участница II Игр стран СНГ (Узбекистан):

Очень много всего исторического. Узнали про Вторую Мировую войну. Прошлись по музею. Очень много всего реалистичного, что осталось. Многое еще не изменили. Очень понравилось – у нас такого особо нет.

Улугбек Икрамов, главный тренер сборной по гандболу (Узбекистан):

Город очень красивый, люди очень добрые. Насчет базы – восхищены. Мы были на футбольном стадионе, и в других сооружениях. Для нас очень приятно видеть такое. Естественно в таких условиях будет развиваться спорт.

Для спортсменов и гостей игр туроператоры подготовили экскурсионные программы. Сборная России только прибыла в Брест, а потому увидеть город смогут только после розыгрыша мяча. Плотный график тренировок, ведь уже 5 августа вступят в борьбу за чемпионство. Кирилл Акрамов в шаге от большого гандбола, признается, Игры – возможность для спортивного профессионального роста.

Кирилл Акрамов, участник II Игр стран СНГ (Россия):

Хотелось посмотреть город, съездить посмотреть достопримечательности. Но сейчас в голове только Игры. Поэтому, если найдется минутка, мы обязательно съездим. Игры на первом месте. Они для нас важны.

Брест принимает соревнования по гандболу и плаванию, которые стартуют позже, 8 августа. К играм присоединятся более 300-т спортсменов. Площадки уже готовы, а город ярко встретит фанатов спорта.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Предвкушением II Игр стран СНГ живет и без преувеличения главная пешеходная улица Беларуси. Именно здесь разместиться фан-зона с большим экраном трансляции, а еще пройдет фестиваль мороженого, зажжет сердца публики DJ-сет.

II Игры стран СНГ в Бресте начнутся ярко и на высоте. Буквально, на стадион Брестский приземлятся парашютисты. А для болельщиков приготовили вкусный сюрприз – фестиваль мороженого!

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Фишка нашего первого региона – это, конечно, создание фан-зоны. Там мы привлекли очень известного диджея. Будет очень интересная музыка. В том числе мы привлекли для фан-зоны и технический университет, который предоставит робота, который будет заводить публику, помогать ребятам выбрать вкусное мороженое. У робота будет лицо Рысика.