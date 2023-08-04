Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?
Новости Беларуси. Национальные команды постепенно прибывают к местам соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К яркому началу стартов готовятся не только в Минске, но и в каждом из городов, который принимает II Игры стран СНГ. В Бресте атлеты из России уже опробовали спортивные площадки, а узбекские спортсмены увидели Брестскую крепость и знаменитого фонарщика. Город живет предвкушением праздника: уже завтра, 5 августа, на Советской всех болельщиков будет ждать масштабная фан-зона.
Кристина Протосовицкая продолжит.
Голубоглазая и светловолосая – такая белоруска ответит на все вопросы и все подскажет. Волонтер Виталия Пугач в будущем станет тренером, а пока студентка стала частью уже исторических для Беларуси II Игр СНГ. Под ее крылом – сборная Узбекистана. В Бресте волонтерами отобрали порядка 90 студентов. Отчасти их глазами нашу страну увидят гости.
Виталия Пугач, волонтер II Игр стран СНГ:
Очень интересно, тренеры полностью открыты, разговаривают на русском языке. Со спортсменами общаемся жестами, глазами.
Главная гандбольная чемпионская площадка Беларуси – спорткомплекс Виктория. Сборные уже приступили к тренировкам. Старт соревнований по гандболу в Бресте – уже завтра. Спортсмены из Узбекистана успели познакомиться не только со спортивной инфраструктурой, но и городом.
Сабина Муллаева, участница II Игр стран СНГ (Узбекистан):
Очень много всего исторического. Узнали про Вторую Мировую войну. Прошлись по музею. Очень много всего реалистичного, что осталось. Многое еще не изменили. Очень понравилось – у нас такого особо нет.
Улугбек Икрамов, главный тренер сборной по гандболу (Узбекистан):
Город очень красивый, люди очень добрые. Насчет базы – восхищены. Мы были на футбольном стадионе, и в других сооружениях. Для нас очень приятно видеть такое. Естественно в таких условиях будет развиваться спорт.
Для спортсменов и гостей игр туроператоры подготовили экскурсионные программы. Сборная России только прибыла в Брест, а потому увидеть город смогут только после розыгрыша мяча. Плотный график тренировок, ведь уже 5 августа вступят в борьбу за чемпионство. Кирилл Акрамов в шаге от большого гандбола, признается, Игры – возможность для спортивного профессионального роста.
Кирилл Акрамов, участник II Игр стран СНГ (Россия):
Хотелось посмотреть город, съездить посмотреть достопримечательности. Но сейчас в голове только Игры. Поэтому, если найдется минутка, мы обязательно съездим. Игры на первом месте. Они для нас важны.
Брест принимает соревнования по гандболу и плаванию, которые стартуют позже, 8 августа. К играм присоединятся более 300-т спортсменов. Площадки уже готовы, а город ярко встретит фанатов спорта.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Предвкушением II Игр стран СНГ живет и без преувеличения главная пешеходная улица Беларуси. Именно здесь разместиться фан-зона с большим экраном трансляции, а еще пройдет фестиваль мороженого, зажжет сердца публики DJ-сет.
II Игры стран СНГ в Бресте начнутся ярко и на высоте. Буквально, на стадион Брестский приземлятся парашютисты. А для болельщиков приготовили вкусный сюрприз – фестиваль мороженого!
Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Фишка нашего первого региона – это, конечно, создание фан-зоны. Там мы привлекли очень известного диджея. Будет очень интересная музыка. В том числе мы привлекли для фан-зоны и технический университет, который предоставит робота, который будет заводить публику, помогать ребятам выбрать вкусное мороженое. У робота будет лицо Рысика.
Время ярких побед начинается в Бресте и по всей стране. От ожидания к празднику, на котором ждут каждого.