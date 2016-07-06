Парад патрульных машин и заслуженные награды: ГАИ Беларуси отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Парад патрульных автомобилей ГАИ в самом центре столицы. Госавтоинспекция Беларуси отмечает 80-летие. Юбилей выпал на 3 июля, однако в День Независимости сотрудники ГАИ встречали профессиональный праздник на службе. Посему торжественные мероприятия было решено перенести.

Андрею Ломоносову 91, и он среди своих друзей-ветеранов самый старший. В ГАИ прослужил 33 года – от инспектора до полковника. Помнит, как вначале по регионам машины и мотоциклы считали сотнями. А сейчас по городам – сотнями тысяч. Но какой бы ни была разница и как далеко не ушел бы прогресс, их профессия не из легких.

Андрей Ломоносов, ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел:

Завидую я современным, потому что, конечно, сложнее работа у них сейчас, при таком количестве транспорта, но техническая оснащенность.

И вот на ретро-технике ее современники отправляются на парад. «Волги», «Москвичи», «Жигули» – уже не история, а целая эпоха.

Встречает их не красная ковровая дорожка, а специально созданный к празднику пешеходный переход. И вот выходит на него легенда Госавтоинспекции – Виктор Пискарев. Генерал-лейтенант в отставке 55 лет прослужил в милиции. А шесть из них был министром внутренних дел БССР. И главным принципом в работе – оставаться человеком – делится с каждым.

Виктор Пискарев, министр внутренних дел БССР (1984-1990 г.):

Это выдержка, стойкость. Легче работать с любым станком, чем с человеком. С нарушителями тем более, он ведь пытается доказать свою невиновность.

Это уже современные мощные байки и скоростные авто. Подразделение «Стрела». Или гроза дорог с точки зрения правил движения, конечно. Кстати, вопрос безопасности – главный для ГАИ. И пусть статистика ДТП и гибель людей с каждым годом снижается, искать новые пути в ведомстве не перестают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы должны создать такие условия, когда водитель будет ехать и не сможет нарушить правила дорожного движения. Вот тогда будет меньше вопросов и меньше ответов нужно будет искать на эти вопросы.

Общее фото на память гостей праздника, а их без малого 600 человек со всей страны. И момент трепетный: награды для тех, кто всегда находится на посту, напоминая водителям и пешеходам, что их безопасность и жизнь зависит от самого простого – соблюдения правил дорожного движения.