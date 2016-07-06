Школьники из Несвижа посетили обновлённый к 80-летию ГАИ Минской области музей службы

Новости Беларуси. Для Госавтоинспекции Минской области эта неделя проходит под знаком юбилея. К 80-летию обновили музей службы. Его первыми посетителями стали школьники из Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети не только познакомились с историей ГАИ, но и получили уникальную возможность понаблюдать за работой инспекторов, воочию увидеть первый мотоцикл, на котором патрулировали улицы и дороги сотрудники ГАИ в середине 20 века, а также прокатиться на современных служебных автомобилях.