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Школьники из Несвижа посетили обновлённый к 80-летию ГАИ Минской области музей службы

06 июля 2016 14:45
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Новости Беларуси. Для Госавтоинспекции Минской области эта неделя проходит под знаком юбилея. К 80-летию обновили музей службы. Его первыми посетителями стали школьники из Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети не только познакомились с историей ГАИ, но и получили уникальную возможность понаблюдать за работой инспекторов, воочию увидеть первый мотоцикл, на котором патрулировали улицы и дороги сотрудники ГАИ в середине 20 века, а также прокатиться на современных служебных автомобилях.

# общество # ГАИ # Музеи Беларуси

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