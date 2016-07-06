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Парад патрульных автомобилей ГАИ пройдёт 6 июля в Минске

06 июля 2016 07:02
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Новости Беларуси. Парад патрульных автомобилей ГАИ в самом центре столицы. Госавтоинспекция Беларуси отмечает 80-летие, сообщили Новости «24 часа» на СТВ. 

Юбилей выпал на 3 июля, однако в День Независимости сотрудники ГАИ встречали профессиональный праздник на службе. Посему торжественные мероприятия было решено перенести.

Запланирован проезд колонны ретро-техники и современных служебных авто. Также пройдут показательные выступления мотоциклистов.

А в Дворце культуры профсоюзов представят образцы фирменного обмундирования сотрудников Госавтоинспекции разных лет. Завершит праздничный день концертная программа.

# ГАИ

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