Три раза по 100: сразу две выпускницы бобруйской гимназии набрали максимум на ЦТ

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги централизованного тестирования. В 2016 году максимальное количество баллов по одному предмету набрал 291 человек – это больше, чем в прошлом году. 15 абитуриентов получили 100 баллов по двум предметам. А трое и вовсе заработали максимум баллов по всем трем ЦТ. Причем две девушки из Бобруйска учатся в одной гимназии.

Сразу 300 баллов. То есть максимум возможный результат по каждому предмету. Такой класс показали только 3 абитуриента по стране. Двое из них – Ирина и Анна – закончили бобруйскую гимназию.

На централизованном тестировании девушки сдавали вместе английский и обществоведение. Третьим предметом Ира выбрала белорусский язык, Аня – русский. Говорят, больше всего волновались во время теста по иностранному.

Ирина Ивах, выпускница гимназии № 3 Бобруйска:

Я планировала написать на 90 и выше. Всегда по невнимательности допускаю 1-2 ошибки, которые меня отталкивают от максимума, но в этот раз все получилось.

А вот с обществоведением проблем не было вовсе. В этом предмете девочки разбираются досконально.

К тестированию по обществоведению готовились с репетитором. А вот задания по языкам (как по английскому, так и по белорусскому) осваивали самостоятельно. В этом им очень помогли факультативы в гимназии.

Абитуриентки говорят, что задания на ЦТ были не сверхъестественными, а вполне доступными, так как тесты базируются на школьной программе.

Владимир Сакович, директор гимназии № 3 Бобруйска:

За всю историю моей работы такого еще не было. По трем предметам 300 баллов набрать – это дорогого стоит.