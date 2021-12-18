Это единственное место в Беларуси, где готовят авиаторов. Как прошёл день открытых дверей в профильной академии?

Новости Беларуси. День открытых дверей прошел в Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День открытых дверей прошел в Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнать о нюансах поступления и своими глазами увидеть, как построен процесс обучения, пришли более 400 школьников. Ребята посетили научно-исследовательскую лабораторию, попробовали полетать на симуляторах, побывали в лингафонных кабинетах для занятий по авиационному английскому.
Сегодня академия – единственный вуз в стране, где готовят будущих авиаторов. Теперь здесь учат и пилотов. А со следующего набора впервые поступить в академию можно будет на базе девяти классов.
Максим Лисовский, заведующий отделением среднего специального образования Белорусской государственной академии авиации:
В прошлом году был достаточно серьезный ажиотаж по новой специальности – летной подготовке. Технические специальности, в принципе, не отстают. Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей – это те инженеры, которые обеспечивают движение самолета. Это сердце авиации, те люди, на плечах которых лежит ответственность за полет. Поэтому они традиционно востребованы.
Надежда Смольская, абитуриент:
Я с детства мечтала стать пилотом, потому что мне всегда нравилось небо. Это моя самая большая мечта. На пилотов довольно маленький набор – всего восемь человек. Но я надеюсь, что пройду. Я буду стараться.
Дни открытых дверей в академии авиации с февраля будут проводиться каждую последнюю субботу месяца. Кроме того, все желающие могут на один день почувствовать себя курсантом. Для участия в проекте нужно отправить заявку и мотивационное письмо. Дедлайн – 23 декабря.