Это единственное место в Беларуси, где готовят авиаторов. Как прошёл день открытых дверей в профильной академии?

Новости Беларуси. День открытых дверей прошел в Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать о нюансах поступления и своими глазами увидеть, как построен процесс обучения, пришли более 400 школьников. Ребята посетили научно-исследовательскую лабораторию, попробовали полетать на симуляторах, побывали в лингафонных кабинетах для занятий по авиационному английскому.

Сегодня академия – единственный вуз в стране, где готовят будущих авиаторов. Теперь здесь учат и пилотов. А со следующего набора впервые поступить в академию можно будет на базе девяти классов.