Как пользоваться сайтом СТВ. Видеоинструкция

Сайт СТВ — очень сложный проект, его ведут несколько человек. И обычный пользователь может в нем запросто заблудиться.

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:

Сайт СТВ позволяет в рамках нескольких страниц узнать максимум информации о телеканале: все новости, все программы. В течение часа или двух все новости, которые вышли в эфир телеканала, появляются на сайте. Такое большое время уходит на обработку новостей, поскольку новость, которая подается в эфир — это прежде всего видео-новость. Тексты, которые сопровождают видео-файлы, наши редактора набирают вручную. Видео обрабатывается с помощью специальных программ, чтобы превратить его в специальный интернет-формат.