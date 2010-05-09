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Как пользоваться сайтом СТВ. Видеоинструкция

09 мая 2010 08:44
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Сайт СТВ — очень сложный проект, его ведут несколько человек. И обычный пользователь может в нем запросто заблудиться.

Владимир Казанков, главный редактор сайта телеканала СТВ:
Сайт СТВ позволяет в рамках нескольких страниц узнать максимум информации о телеканале: все новости, все программы. В течение часа или двух все новости, которые вышли в эфир телеканала, появляются на сайте. Такое большое время уходит на обработку новостей, поскольку новость, которая подается в эфир — это прежде всего видео-новость. Тексты, которые сопровождают видео-файлы, наши редактора набирают вручную. Видео обрабатывается с помощью специальных программ, чтобы превратить его в специальный интернет-формат.

# общество

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