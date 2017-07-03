Парад 3 июля 2017: как это было

Новости Беларуси. Военным парадом войск Минского гарнизона и прохождением техники гражданского назначения начались торжества в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парадным маршем колонна проследовала по проспекту Машерова. В расчетах – вся гордость отечественного военпрома, а также новинки сельскохозйственной, нефтехимической, деревообрабатывающей и других отраслей. В небо поднялась авиация.

Грандиозный фотофакт здесь: парад в Минске 3 июля 2017

Действо собрало тысячи зрителей. Главными гостями праздника по традиции стали те, кто не жалея себя и рискуя жизнями, завоевывал наше мирное будущее, ветераны. Сегодня в их адрес звучат особые слова благодарности.

Праздник в самом разгаре, военный парад завершился, но военная и гражданская техника оставлены здесь для всех желающих сделать селфи или даже больше – сесть за руль.

Посмотреть на парад пришли тысячи минчан, много было приезжих. На трибунах много семей. Люди идут в город отметить День Независимости компаниями. Много молодых лиц. Уместно, думаю, говорить о преемственности поколений.