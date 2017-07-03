Парад 3 июля 2017: как это было
Новости Беларуси. Военным парадом войск Минского гарнизона и прохождением техники гражданского назначения начались торжества в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парадным маршем колонна проследовала по проспекту Машерова. В расчетах – вся гордость отечественного военпрома, а также новинки сельскохозйственной, нефтехимической, деревообрабатывающей и других отраслей. В небо поднялась авиация.
Грандиозный фотофакт здесь: парад в Минске 3 июля 2017
Действо собрало тысячи зрителей. Главными гостями праздника по традиции стали те, кто не жалея себя и рискуя жизнями, завоевывал наше мирное будущее, ветераны. Сегодня в их адрес звучат особые слова благодарности.
Праздник в самом разгаре, военный парад завершился, но военная и гражданская техника оставлены здесь для всех желающих сделать селфи или даже больше – сесть за руль.
Посмотреть на парад пришли тысячи минчан, много было приезжих. На трибунах много семей. Люди идут в город отметить День Независимости компаниями. Много молодых лиц. Уместно, думаю, говорить о преемственности поколений.
Перед собравшимися выступил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.
К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал.
Наш ответ – современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена.
Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс.
В стране успешно развивается собственное ракетостроение.
Смотрите видеоверсию парада здесь.
Военный парад в этом году особенный. В нем участвовало около 6 тысяч военнослужащих. Одна только пешая колонна – это 3,5 тысячи людей в погонах. Впервые на марше были территориальные войска. Этим подчеркивается подлинный народный характер белорусской армии.
Механизированная колонна состояла из 22 единиц техники. Впервые зрители увидели новую белорусскую разработку – броневик «Кайман». Разведовательно-дозорная машина-амфибия прекрасно чувствует себя не только на суше, но и в воде. Задачу создать отечественный броневик 3 года назад поставил Президент. Изготовлено пока всего несколько единиц новой техники.
Еще одна новинка – бронированный Volat V1. Он имеет усиленную противоминную защиту.
Впервые в параде приняли участие отечественные беспилотники. Рота почетного караула, как всегда, показала блистательный плац-концертом. Ну а в небе самолеты и вертолеты показали авиапарад. Впервые на параде можно будет насладиться мастерством пилотов МЧС и ДОСААФ.
Были представлены новинки отечественного автопрома. Они везли образцы белорусских товаров: от «молочки» до одежды. Телевизоров и холодильников.
Завершилось все выступлением молодежи в вышиванках с белорусскими флагами.